Bitpanda incorpora las materias primas a su plataforma de inversión

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Bitpanda ha añadido las 'commodities' a su plataforma, de manera que los inversores podrán beneficiarse de activos como el petróleo, el gas, el aluminio y el trigo, entre otros.

Así el unicornio fintech permite a partir de ahora invertir en un ETC (Exchange Traded Commodity) subyacente a través de contratos de derivados.

Bitpanda posee el 100% de las ETC en cuestión y cada contrato de derivados tiene siempre el mismo valor que la ETC respectiva. A diferencia de lo que ocurre con los metales preciosos, que Bitpanda almacena en una cámara segura, los inversores no comprarán acciones del activo físico.

El cofundador y consejero delegado de Bitpanda, Eric Demuth, ha destacado que la incorporación de materias primas a la plataforma tiene lugar en un momento en que la inflación está afectando a los ahorros.

"Los clientes de Bitpanda pueden ahora invertir en base a la factura del gas y beneficiarse de los movimientos de precios a corto plazo de materias primas clave como el petróleo, gas natural, maíz, trigo y muchas más. Creo firmemente que invertir en un portafolio bien analizado y diverso es la mejor manera de que la gente tome el control de su futuro financiero", ha señalado.