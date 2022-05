Blackman (ISE) prevé que el salón genere un impacto de 215 millones en Barcelona este año

Asegura que las ediciones de 2022 y 2023 servirán para saber "si Barcelona es el lugar correcto"

El director ejecutivo del Integrated Systems Events (ISE), Mike Blackman, ha augurado que la edición de 2022, que se celebrará del 10 al 13 de mayo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, generará un impacto económico de 215 millones de euros en la ciudad.

En una entrevista a Europa Press, Blackman ha asegurado que no será hasta 2023 cuando el evento celebre "una edición normal", tras un 2021 marcado por la pandemia, y ha reafirmado que en 2026 el impacto económico podrá ascender a los 500 millones.

Ha asegurado que el comercio y los negocios, incluidos los hoteles, los restaurantes, los taxis, los empleados de Fira y las compañías organizadoras de eventos, se beneficiarán económicamente de los días de congreso.

Y ha explicado que, cuando el congreso se celebraba en Ámsterdam, muchas compañías del sector se instalaron en Holanda, algo que cree que también puede pasar en Barcelona, con el correspondiente impacto para la economía de la ciudad.

VER "SI BARCELONA ES EL LUGAR CORRECTO"

Por otra parte, ha explicado que el ISE comprobará en su ediciones de 2022 y de 2023 "si Barcelona es el lugar correcto" para acoger el evento, que tiene contrato con ella hasta 2024, pero ha puesto en valor, el apoyo que ha recibido del gobierno municipal de Ada Colau y Jaume Collboni.

Ha condicionado la permanencia del evento en la ciudad al funcionamiento de la institución ferial, al apoyo de la ciudad, y a que los hoteles mantengan sus habitaciones "a precios razonables", entre otras.

En este sentido, preguntado por el estado de las negociaciones para renovar el contrato con la ciudad más allá de 2024, ha explicado que está en conversaciones con Fira de Barcelona, y que la ampliación del pabellón de Gran Via en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) es "absolutamente necesaria".

"Veo que vamos a crecer. Y creemos que este crecimiento a largo plazo puede superar la capacidad de Fira Gran Via. En ese caso, tener un nuevo pabellón se vuelve necesario. Y es otro factor que nos ayuda a nosotros y al Mobile World Congress (MWC) a formalizar un compromiso a largo plazo con la ciudad", ha explicado.

"NO VA A SER LA MÁS GRANDE"

De hecho, este año el ISE ha perdido la participación de compañías chinas y asiáticas, que no pueden viajar a causa del Covid-19, por lo que esta edición "no va a ser la más grande": en una normal, el salón había llegado a acoger a hasta 14.000 expositores, pero en esta solamente serán 800.

Aunque ha explicado que habrá una versión digital del ISE, en la que se retransmitirán las conferencias, no va a ser tan completa como en los años de pandemia, porque clientes y expositores "están esperando a reencontrarse", a descubrir las novedades del sector y a celebrar un congreso juntos y de forma presencial.

IGUALAR AL MWC

Blackman no confía en llegar a registrar la misma cifra de asistentes que el MWC 2022 --60.000--, pero sí cree que pueden llegar a los 50.000, una cifra que se queda lejos de la obtenida en 2019, año previo a la pandemia, cuando fue de 85.000.

Sin embargo, ha augurado que en un futuro el ISE podría "igualar o superar" al MWC en términos de participación, puesto que abarca más sectores y cree que el audiovisual tiene potencial para crecer mucho más, en sus palabras, pero no va a ser en esta edición.

RUSIA PARTICIPARÁ

Preguntado por si Rusia participará en el congreso, ha respondido que sí: "Nosotros no comprobamos los pasaportes de la gente que viene. ¿Qué haríamos, si no, con los rusos residentes en Barcelona? ¿Les decimos que no pueden venir? Sería una tarea imposible", ha argumentado.

Además, ha afirmado que muchos ciudadanos rusos no están acuerdo con las políticas de su gobierno, que han derivado en la guerra en Ucrania, y cree que no sería justo "penalizarlos".

SECTOR "FUERTE" EN CATALUNYA

Ha celebrado que el sector audiovisual catalán es "fuerte y está creciendo", en especial los negocios de 'live experience', y ha destacado el ecosistema de startups, así como el apoyo que Catalunya tiene de su gobierno, en sus palabras.

Aun así, cree que hay varios negocios que han sufrido mucho financieramente, que tienen que recuperarse, reiniciarse y reinventarse, creando un nuevo portafolio y atrayendo a nuevos clientes, algo que "no pasará de un día para otro".