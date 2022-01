Blanca de Borbón reaparece para atacar a Iñaki Urdangarin

MADRID, 21 (CHANCE)

No hay otro tema informativo del que se esté hablando más esta semana, la portada de Lecturas este miércoles ha trascendido y ha traspasado todo tipo de fronteras, ¿los protagonistas? Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, de la mano y derrochando complicidad en un paseo que ha dado mucho de qué hablar.

Blanca de Borbón, tía de la Infanta Cristina y prima del Rey Juan Carlos I, ha entrado en directo en 'Ya son las ocho' y nos hemos quedado muy sorprendidos porque, además de defender a ultranza a su sobrina, ha asegurado que ella ya era conocedora de otras infidelidades que Iñaki Urdangarin habría cometido.

La tía de la Infanta Cristina ha dejado claro su opinión acerca de Iñaki Urdangarin: "Es un señor al que le gustan mucho las mujeres y a las mujeres le gusta, así de claro" y en cuanto a si vamos a tener comunicado o no, desvela: "Me da la impresión de que se está avanzando demasiado rápido. La infanta Cristina sabe lo que tiene que hacer, de momento ni comunicado ni nada, ya se verá".

Blanca ha asegurado que Iñaki no tiene nada qué perder: "Este señor no está pensando en venganza, él solo tiene el sueldo del sitio donde trabaja" y sobre cómo se ha tomado la noticia la familia de Urdangarin, ha desvelado que: "Francamente ha caído como una bomba porque sabían poco del tema, poco porque sabían que tenía una serie de amigos y amigas, grupo en pandilla y persona de confianza de Iñaki que trabajaba en su mismo despacho".

La tía de la Infanta ha asegurado que era conocedora de otras infidelidades: "No lo voy a decir, pero sí lo sé. Blanco y en botella, pero no voy a hablar de cosas que les puede afectar a los niños. La persona perjudicada es la Infanta Cristina, es la víctima, está todo el mundo de parte de la Infanta, no le ha sido ni un segundo infiel, ni siquiera en los peores momentos, ¡qué las ha hecho muy gorda!". De hecho, ha confirmado que la Infanta Cristina: "Ha sido consciente y ha perdonado siempre, es una señora de los pies a la cabeza".