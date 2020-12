Blanca Padilla regresa radiante a España para pasar la Navidad

MADRID, 12 (CHANCE)

Hay bellezas que deslumbran con solo mirar un rostro, eso es lo que nos pasa cada vez que vemos a Blanca Padilla. La modelo está viviendo uno de los mejores momentos personales, pero también profesionales, y la sonrisa que refleja en su rostro es de lo más sincera y acogedora siempre que hablamos con ella. Ahora, después de haber tenido mucho trabajo, Blanca ha podido venir de nuevo a su querida Madrid a pasar estas fechas navideñas y lo cierto es que se siente de lo más agradecida con esta ciudad que tanto le ha dado.

Aunque haya regresado por unos días a Madrid, parece que el periodo de tiempo que va a estar es bastante corto: "Si, algo breve, temporal, pero encantada de estar en Madrid, me encanta esta ciudad, he crecido aquí y estoy muy contenta de estar aquí de nuevo". Después de haber desfilado hasta en dos ocasiones para Victoria's Secret, la modelo está en su mejor momento: "Ahora mismo hay varios frentes abiertos, todavía no puedo decir nada, puedo decir que estoy muy contenta de seguir activa y seguir trabajando todo este tiempo".

En cuanto a cómo ha pasado este año tan horrible para muchos, Blanca Padilla no duda en sacar el lado positivo de lo que nos ha tocado vivir: "Para todos ha sido como un parón, poner las cosas con perspectiva, era muy necesario y nos ha traído cosas buenas dentro del horror que ha sido. Ha sido un aprendizaje".

De esta manera, siempre es un placer volver a ver en la capital a la modelo. Un mujer que lleva desde los 18 años encima de las pasarelas y que ahora, que cumplirá 26 años es toda una profesional del ámbito de la moda. Además, según nos ha contado le esperan proyectos muy interesantes en los que dejará de lado su faceta como modelo y se meterá de lleno en el diseño.