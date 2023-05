Blanca Paloma regresa a España tras Eurovisión arropada por sus fans

MADRID, 14 (CHANCE)

Tras su paso por el Festival de Eurovisión en el que la representante española ha logrado obtener el 17ª puesto de la clasifiación, Blanca Paloma regresa a españa con una gran sonrisa en el rostro como muestra de orgullo por el trabajo bien hecho. "Me siento super orgullosa de la actuación y del camino que he hecho hasta aquí. Lo he ado todo en cada actuación y hemos cuidado cada detalle al máximo" reconocía la representante a su llegada al Aeropuerto de Madrid.Recibida entre vítores y aplausos de algunos fans que esperaban su llegada, Blanca Paloma también aprovechó para agradecer todo el cariño que ha recibido en esta etapa: "Estoy estupendamente, vengo con una energía que ni me lo creo. He dormido poco, me siento feliz de haber compartido con tanta gente todo mi amor" reconocía.Cuando le pedimos que se quede con el momento más especial, la cantante no duda en reconocer el maravilloso trabajo que ha realizado todo su equipo: "Me quedo con lo bien acompañada que me he sentido, con el equipo que me ha arropado y que ha cuidado cada detalle, solo he tenido que salir a disfrutar porque estaba todo preparadísimo, estamos muy orgullosos de la actuación porque las votaciones no están en mi mano".A pesar del cansancio, la española tenía muchas ganas de reencontrarse con una persona muy especial para ella: "Tengo ganas de abrazar sobre todo a mi hermana Sara porque a mi familia la he podido ir abrazando a lo largo de este camino".