Blanca Romero desvela cómo se encuentra su amiga Genoveva Casanova

MADRID, 20 (CHANCE)

Durante este último mes no se ha hablado prácticamente de otra cosa que de la reaparición de Genoveva Casanova al mundo laboral gracias a su participación en 'El Desafío'. Después de tiempo sin ser vista tras el escándalo por sus fotografías con el Rey Federico de Dinamarca, la empresaria retomaba su vida aunque, eso sí, poniéndoselo bastante difícil a la prensa.

En este contexto, este martes pudimos hablar con Blanca Romero y preguntarle sobre esta reaparición de su amiga. Muy feliz por ella, nos confesaba que "está bien y está estupenda" y que gracias a este proyecto televisivo "volvió a nacer".

La modelo nos contó que ha podido hablar con ella recientemente y le ha asegurado que todo está bien: "Pues mira, hoy justo me contestó y dice, perdona que no vi el WhatsApp. Amor, lo siento, lo vi hoy que estaba tal y digo, vale, un beso enorme, te quiero. Justo hoy me contestó a un WhatsApp que le mandé hace tiempo. Bueno, yo soy mucho de desaparecer también. Vienen bien esas ausencias".

Demostrando la gran amistad que tiene con ella, Blanca nos desvelaba que actualmente "la veo fuerte y muy, muy, muy buena niña, además", dejando claro que esa mala época por la que ha pasado ha quedado en el olvido.

La modelo también nos comentó qué le parece que su exmarido, Cayetano Rivera, tenga pensado retirarse de los ruedos: "No sabía nada, pero no estamos para jubilarnos. Somos jóvenes todavía. No, no, que tiene mi edad. No, no nos jubiles tan pronto".

Eso sí, de la buena relación de su hija, Lucía Rivera, con María Cerqueira, actual pareja del torero, Blanca nos aseguraba que "sabéis que no soy nada cotilla y no me meto en nada de eso", pero sí que nos dejaba claro que "hay que llevarse bien con todos, con todos siempre, claro que sí".

La actriz presentaba su última película, 'La abadesa': "Es una niña que llega con 17 años encomendada para repoblar el pueblo y lo consigue aún en contra de tener a los clérigos, se hace un juicio, el poblado... y la tía lo consigue. Entonces yo creo que es un ejemplo maravilloso. Está muy actual y está muy de moda y sería interesante que no solo lo vean las personas que les gustan las cosas de siglo IX, ¿sabes? También gente joven porque al final el discurso es el mismo y el guion es muy actual hoy en día".

Por último, Blanca alegaba que "hay que saber de dónde venimos y por qué estamos donde estamos para saber a dónde vamos" y por eso cree que "sería muy interesante de ver, además es muy bonita de ver la peli. Es cine de autor, que a todos los actores nos gusta siempre tener algo así, es donde disfrutamos, y es como un regalo tener eso en tu currículum, es como tener un libro de poesía, ¿sabes?".