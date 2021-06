Blanca Romero desvela si Jaime Conde es el nuevo amor de su hija Lucía Rivera

MADRID, 4 (CHANCE)

La aparición de Lucía Rivera con Jaime Conde el pasado fin de semana en la corrida de toros de Enrique Ponce en Navalcarnero desató rápidamente las especulaciones. ¿Ha rehecho la modelo su vida amorosa con este atractivo empresario, hijo del desaparecido actor José Conde?

Muy discreta con su vida privada, Lucía se mostraba de lo más sonriente al lado de su guapo acompañante, sin confirmar ni desmentir si se trataba de un amigo o algo más; pero días después la joven estallaba en sus redes sociales, sin entender las noticias relacionadas con su intimidad ni las ganas que tenemos de verla de nuevo enamorada tras su fallida relación con Marc Márquez.

Ahora es Blanca Romero, madre de la modelo, la que sale al paso de los rumores y desvela en la inauguración del Festival de Cine de Málaga si su hija vuelve a estar enamorada. "No hay nada, es solo un amigo", ha asegurado convencida la asturiana, confesando que no le importaría tener a Jaime como yerno: "Ya quisiera yo. Es guapísimo. Es un chaval muy guapete pero yo no le conozco".

Así que se desvela el misterio. Lucía sigue soltera, al igual que Blanca, que desvela que tiene el "corazón muy tranquilo" y no tiene "ningunas ganas" de enamorarse porque está "muy tranquila así".