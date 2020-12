Blanca Romero habla sobre su abandono de "Yerma" y deja en el aire su participación en la obra

MADRID, 18 (CHANCE) El abandono de "Yerma" por parte de Blanca Romero tras la detención de Rafael Amargo se ha convertido en uno de los culebrones del mes. Y es que mientras el artista sigue asegurando que la actriz no ha dejado el espectáculo y que podríamos llevarnos una sorpresa - a pesar de que también ha confesado que no sabía nada de la asturiana porque no les cogía el teléfono - la ex de Cayetano Rivera ha roto por fin su silencio.

MADRID, 18 (CHANCE) El abandono de "Yerma" por parte de Blanca Romero tras la detención de Rafael Amargo se ha convertido en uno de los culebrones del mes. Y es que mientras el artista sigue asegurando que la actriz no ha dejado el espectáculo y que podríamos llevarnos una sorpresa - a pesar de que también ha confesado que no sabía nada de la asturiana porque no les cogía el teléfono - la ex de Cayetano Rivera ha roto por fin su silencio. Ha sido con unas declaraciones al diario "La Vanguardia", donde asegurando que "la presión mediática" no le ha ayudado a "cumplir un sueño que tenía desde que era pequeña" ha confirmado que finalmente no estará presente en "Yerma": "Ya será en otra ocasión". Y es que, pese a que la actriz señala que "confío en la inocencia" de Rafael y asegurando que "no es mi estilo juzgar la vida de nadie", también anuncia que "esperaré a ver si la obra llega al teatro Campoamor de Oviedo para poder participar, pero me gustaría que se acabara la polémica para poder disfrutarlo". Hoy, sin embargo, Blanca ha concedido una breve entrevista a "Espejo público" y, echando balones fuera, ha evitado confirmar su abandono de "Yerma", que hace menos de 24 había confirmado. Y, dejando abierta la posibilidad de volver a la obra al lado de Rafael Amargo, ha confesado que "para mí sería genial, pero no sé qué pasará". Y, mientras tanto, el bailarín sigue negando que Blanca haya abandonado el espectáculo y acusa a la prensa de no contrastar sus informaciones. Lo dicho, un culebrón cuyo último capítulo parece que todavía no está escrito. El vídeo del día Abascal: “La Ley de Eutanasia abre las puertas al homicidio legal”.