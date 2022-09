Blanca Romero nos comenta cómo ve a su hija Lucía en su faceta como escritora

MADRID, 29 (CHANCE)

Si hay algo que siempre ha traspasado la pantalla con Blanca Romero y Lucía Rivera es que la confianza y complicidad que hay entre ellas está por encima de todo. Madre e hija tienen una unión muy fuerte y siempre que se necesitan se apoyan la una y la otra para hacer frente a todo lo que venga. Este miércoles nos hemos reencontrado con la actriz en la inauguración de la Pop-Up Store de Dior, en la Plaza de Colón de Madrid, y hemos hablado con ella de toda la actualidad de su vida.

Madre orgullosa, Blanca nos hablaba de la faceta de escritora de su hija mayor, Lucía "cada uno nace con su don, sabe llegar, sabe expresarse, así que lo siguiente que escriba que sea comedia", nos explica.

Blanca espera que su primogénita continúe soltera bastante tiempo: "es muy joven para casarse, es una cría, no la veo casándose" y comenta, entre bromas que quizás es mejor idea casar a su hijo: "me gustaría que se casara otro, al otro si lo casaría pronto. Que se case Martín, ella es muy joven, hombre, que se case el crío que da más guerra, que se case el niño con una mujer maravillosa que lo aguante".

En cuanto a cómo se encuentra, la actriz nos confiesa que mejor que nunca: "La verdad, me encuentro mejor que nunca, en un momento ya de muy señorona, muy paisana, con las cosas muy claras, muchos cambios por delante, con muchas ganas, todo bien enfocado, una época bonita".

De hecho, Blanca no duda en reflexionar sobre el paso del tiempo y de los años ante los micrófonos: "Los años si los sabes vivir y los sabes organizar, como los armarios, los años dan felicidad a día de hoy soy más feliz cada año que pasa, no sé cuándo vaya a cuesta abajo ya si podré decir lo mismo yo creo que sí tengo pensada hasta al residencia que quiero ir, soy muy futurista no quiero ir a casa de mis hijos, quiero estar sola y tranquila con mis colegas, ellos que se apañen que me saquen a tomar un centollo a beber una sidra, pero a mí, tranquilina en mi casa".