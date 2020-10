Blanca Suárez celebra, feliz con Javier Rey, su 32 cumpleaños

MADRID, 21 (CHANCE)

Blanca Suárez, una de nuestras actrices más estilosas, atractivas y camaleónicas, cumple hoy 32 años. Parece que fue ayer cuando se dio a conocer - con apenas 19 años - con la serie "El Internado", pero ya han pasado trece años en los que, además de no dejar de trabajar, la hemos visto crecer, madurar, enamorarse y convertirse en uno de los rostros más populares del cine español.

A punto de estrenar la película "El verano que vivimos" y en pleno rodaje de "Jaguar" - nuevo proyecto de ficción de Netflix - Blanca vive un momento tranquilo en el que, lejos de las épocas en las que ha sido protagonista del papél couché, prefiere mantenerse en un discreto segundo plano.

Y es que, pese a haber mantenido sendos noviazgos con algunos de los solteros más codiciados y atractivos de nuestro país, como Miguel Ángel Silvestre, Dani Martín o Mario Casas, a la actriz nunca le ha gustado acaparar titulares por otra cosa que no fuese su trabajo. Por ello, desde hace un año vive una discreta relación con Javier Rey, con el que - a pesar de conocerse hace años - saltó la chispa durante el rodaje de "El verano que vivimos". Un romance del que todavía no hemos conseguido arrancar ni una sola palabra a Blanca, pero con el que está tranquila y, sobre todo, muy feliz. Y pese a no posar en público ni hablar de su amor, es habitual ver a la pareja de actores paseando tranquilamente, y sin esconderse, a Pistacho, la mascota de la madrileña.

Hoy, imaginamos que la enamorada pareja celebrará, en la intimidad y lejos de los focos, los 32 años de Blanca, que llegan en un gran momento para la actriz. Y es que, además de encadenar un rodaje con otro y ser una de las intérpretes más solicitadas de nuestro país, se ha convertido en un gran reclamo publicitario y las marcas se la rifan gracias a su rostro angelical y a su elegancia innata.

Para felicitar a Blanca, y también a sus millones de seguidores, os traemos alguno de sus looks más recordados. Camaleónica y atrevida, la actriz nos suele dejar boaquibiertos con sus estilismos de impacto en los escasos eventos a los que acude. ¿Cuál es vuestro favorito?