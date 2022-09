Blanca Suárez justifica que Javier Rey se niegue a hablar públicamente de su historia de amor

El actor, estrella del desfile de Pedro del Hierro en la MBFW Madrid, se negó a hablar con los medios de comunicación de su relación con la actriz, dejando a todos boquiabiertos con su actitud y con una sensación agridulce, ya que en sus últimas apariciones Blanca no ha tenido problemas en confesar el gran momento que atraviesan.

MADRID, 20 (CHANCE)

Blanca Suárez y Javier Rey forman una de las parejas más discretas del panorama nacional. A punto de celebrar su tercer aniversario de amor, son contadas las ocasiones en las que alguno de ellos ha hablado de su noviazgo, que prefieren vivir al margen del foco mediático. Tanto es así que nunca han posado juntos en un photocall - a excepción de en el estreno de 'El verano que vivimos', película que ambos protagonizan y en cuyo rodaje se enamoraron - aunque hace unos días la madrileña nos sorprendía deshaciéndose en elogios con su novio. "Es una maravilla, un diez como actor y como novio, absolutamente" confesaba Blanca en el estreno de 'El test', cada vez más cómoda cuando le preguntamos por Javier.

Una actitud muy diferente a la del intérprete, que visiblemente tenso, ignoraba todas las preguntas relacionadas con su vida amorosa en el desfile de Pedro del Hierro en la Semana de la Moda de Madrid, cortando la entrevista ante nuestra insistencia al intentar sacarle alguna declaración sobre el gran momento que vive al lado de Blanca.

Algo que la protagonista de 'Las chicas del cable' entiende a la perfección: "Creo que el contacto con la prensa en ocasiones como la de hoy es para hablar de otras cosas y no de las que, por lo menos, yo nunca hablo. Por eso intento esquivarlo como puedo" ha explicado Blanca en el lanzamiento del nuevo teléfono móvil de Samsung, saliendo en defensa de Javier tras las críticas por su incomodidad con las preguntas sobre su relación.

Y, fiel a su postura de no hablar de su vida privada, la actriz nos ha dejado con las ganas de saber si se plantean dar un paso más como pasar por el altar o tener un hijo: "Yo soy más de estar aquí hablando de Samsung y de estos dos increíbles dispositivos. Me parece que entrar a contarte las cosas que quiero o no quiero en mi vida son demasiado íntimas esas cosas. Te agradezco el interés pero creo que hoy no es día para eso" ha zanjado.

?

?