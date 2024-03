Blanca Suárez se planta y explica por qué no le gusta hablar ni de Javier Rey ni de sus planes de maternidad

MADRID, 13 (CHANCE)

Tras arrasar en el Festival de Cine de Málaga con su nueva película, 'Locomía', Blanca Suarez se convierte en la protagonista de la nueva campaña de la marca de gafas de sol 'Mr. Boho'. Sorprendiendo una vez más con sus arriesgados estilismos, la actriz ha apostado todo al negro con un look compuesto por bermudas, abrigo tipo kimono con maxi flecos y unos altísimos stilettos, además de un recogido tipo asiático de lo más favorecedor.

A pesar de que tiene claro que su vida privada es una parcela en la que no le gusta que entre ni la prensa ni el público, la madrileña nos ha dejado algunas pinceladas acerca de su relación con Javier Rey -que comenzó en 2019 y atraviesa su mejor momento lejos de los focos-, la incomodidad que le provoca que le preguntemos por sus planes de maternidad, el cariño que todavía tiene por uno de sus exnovios más mediáticos, Miguel Ángel Silvestre, y la sorprendente noticia de que comparte maquilladora con la mismísima Reina Letizia.

Se trata de Natalia Velda, que además de ser la responsable de los últimos looks beauty de su Majestad, es estilista e íntima amiga de Blanca desde hace años. Sin embargo, y demostrando su lealtad por la maquilladora, la actriz no desvela si le ha contado alguna anécdota sobre cómo es Doña Letizia y cómo es trabajar con ella. "Me lleva maquillando en muchas de las ocasiones que tengo que trabajar, pero las otras clientas de Natalia Velda, ahí no sé ni quiénes son, y aunque lo sepa jamás lo diría. Eso es algo... Son cosas muy privadas. Hay un respeto por las personas con las que trabajan. Entonces yo creo que maquille a quien maquille, ella o cualquier otro profesional, creo que hay un respeto para sus clientes y no puedes ir contándole chismes de otro al primero" asegura.

Más suerte hemos tenido al preguntarle por su original felicitación de cumpleaños a su novio. Tirando de sentido del humor la actriz compartió con sus seguidores en Instagram una imagen de Javier enseñando 'la hucha'. Una imagen que ha comentado entre risas "que es muy bonita". "Hay que felicitar a la gente por su cumpleaños, públicamente o en privado, depende del año, ¿no? según te dé" ha añadido, reconociendo que a nivel personal "la verdad estoy muy bien, muy tranquila, aunque tampoco os iba a decir lo contrario".

Y es que tiene claro que no piensa "hablar de Javier". "Te lo digo así directamente, ni de las relaciones y de los proyectos, te hablo de lo que quieras, pero no de cómo lo gestione en mi vida privada. Me encantaría darte una respuesta mucho más creativa, pero no sé, no se me ocurre cual, entonces te lo digo directamente" ha sentenciado.

Incómoda al hablar de su novio, tampoco le ha hecho gracia que le preguntemos por el gran momento que vive Miguel Ángel Silvestre: "Pasáis de uno a otro, pero vaya. Hablemos de otras cosas que no de la vida de uno, de presente, pasado y futuro" ha intentado esquivar, reconociendo finalmente que se alegra muchísimo de "que a la gente le vaya bien y más a la gente que quieres?", confirmando así que mantiene buena relación con el actor. "Hay cordialidad" ha confesado zanjando el tema.

Comentadísimas han sido sus declaraciones en el Festival de Málaga asegurando que el incomoda mucho que le pregunten si le gustaría ser madre. Algo en lo que se ha reafirmado, desvelando que le parece "algo tan íntimo" que le molesta no solo que le pregunten a ella sino a cualquiera: "Incluso a un hombre, creo que son cosas tan íntimas y que en la vida de cada uno tenemos tantas historias, que a lo mejor no nos apetece contar a los demás, motivos por los que sí, motivos por los que no, motivos en general, que me parece ahí de repente, o sea, sé que evidentemente cómo se va a hacer con maldad ni muchísimo menos, sino con algo positivo, pero me parece muy íntimo. Y yo lo que siempre he dicho es que a mí se me lleva preguntando esto desde que soy muy pequeña, como si fuera una meta a conseguir" se ha lamentado, dejando claro que es un tema que "hablaré con mi círculo más cercano y con la persona que me apetezca hablarlo. Cuando llegue llegará o no" ha concluido.