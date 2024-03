Blanca Suárez reflexiona sobre la importancia de la salud mental

MADRID, 9 (CHANCE)

Blanca Suárez está disfrutando de unos días muy especiales en el Festival de cine de Málaga presentado la última película en la que ha participado, 'Disco, Ibiza, Locomía', y lo cierto es que hemos visto a una Blanca radiante y feliz por el trabajo que ha desempeñado.

Este viernes por la noche podíamos hablar con ella sobre su papel y nos ha confesado que "ha sido costoso" porque "es una película difícil y sobre todo también una película difícil de medir un poco los personajes reales con las partes reales".

Y es que para el rodaje, Blanca tuvo que dar lo mejor de sí para hacer determinadas escenas: "Hacer esa especie de balanza y que quede un poco equilibrada. Evidentemente también mundo baile, mundo abanicos, todo eso también ha tenido su momento importante de ensayos".

Siempre comprometida con la salud menta, la actriz nos desvelaba que "desde pequeña me he hecho como una muralla en ese sentido, supongo que será un mecanismo de defensa, de protección o algo así, pero sí que es verdad que cuando vas creciendo, vas dándote cuenta de qué cosas me vienen bien y qué cosas a lo mejor no me hacen falta".

Blanca cree que la relación con los medios de comunicación tiene que ser sana y por eso apela a que se reflexiona sobre lo que se pregunta y lo que no: "Creo que tenemos que hacerlo todos. Creo que detrás de cada pregunta hay un trasfondo y para la persona que la recibe también hay muchas cosas que evidentemente el de en frente no sabe".

A veces, hay preguntas tan íntimas que, al igual que no se deberían hacer a un desconocido por la calle, ellos tampoco deberían enfrentarse a ellas en un photocall: "Sí que es verdad que igualmente. Igual que entiendo que uno no le pregunta alegremente a alguien por la calle X cosas, pues yo creo que uno se siente igual de violento, ¿no?, cuando está en este lado. Pero creo que más o menos nos entendemos".

De hecho, nos ponía el ejemplo de ser preguntada siempre por si quiere ser madre o no: "Estoy aburrida, aburrida y abrumada. Y harta al final son cosas tan íntimas que dices, hombre, ya. Venga, hombre, ya".

En cuanto a cómo lleva ser reconocida por su trabajo, Blanca nos desvela que "es súper emocionante, al final es nuestro trabajo, estamos todo el día metidos en el set de rodaje y cuando de repente apareces aquí y te ves todo esto, dices 'qué fuerte, ¿no? O sea, qué ilusión', pero abruma bastante".

Consciente del cariño que le tienen, Blanca concluía su entrevista asegurando que "al final creo que nunca hay que perder de vista que al final quien se acerca a ti, pues a saludarte y a pedirte una foto o lo que sea, pues es desde la admiración y desde el cariño y bueno, pues es bonito".