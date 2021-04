Blanca Suárez: "Para vencer tus inseguridades tienes que aceptarlas"

MADRID, 27 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida, y consolidada como una de las actrices más populares de nuestro país, Blanca Suárez es de las pocas afortunadas cuyo ritmo de trabajo no ha bajado ni un ápice a pesar de la pandemia del Covid y, tras terminar el rodaje de 'El cuatro pasajero' - próxima película de Alex de la Iglesia - y antes de comenzar el próximo en junio, se convierte en protagonista de la portada y las páginas interiores del número de mayo de la revista Cosmopolitan.

Tras este duro año, y aunque tiene multitud de proyectos profesionales - no solo en el cine y la televisión, sino con marcas de belleza y moda, - Blanca confiesa en la publicación que ha tomado una decisión; ha decidido bajar el ritmo y tomarse las cosas con calma: "Me he dado cuenta de que vivía inmersa en un ritmo que no sé si es sostenible y he bajado las revoluciones". Muy sincera, la actriz desvela que este tiempo le ha servido para "reflexionar sobre lo que realmente necesito, en qué momento estoy". "Y he visto que si quieres tener calidad de vida, no puedes dedicarte sólo al trabajo", asegura, dispuesta a sacar más tiempo para sus seres queridos en los que, imaginamos, incluirá a Javier Rey, con el que lleva más de dos años de amor pero del que, fiel a su discreción, no habla en esta esperada entrevista.

Y es que, como la propia Blanca confiesa, "mi vida es mía y yo elijo quién puede participar y quién no en ella. Todos tenemos derecho a decidir hasta dónde contamos y qué queremos enseñar". "Si tengo un rollete y se lo digo a mis amigas es porque quiero que lo sepan ellas, no toda España, ni que unos señores fotógrafos elijan publicarlo y se entere mi familia" confiesa molesta por la excesiva 'atención' que le ha dedicado la prensa desde que saltó a la fama por sus relaciones amorosas.

Sinónimo de belleza natural, y más espectacular que nunca, Blanca asegura sentirse bien consigo misma y con su cuerpo aunque reconoce que le importa lo que piensen los demás de ella: "A veces más y a veces menos. Sería hipócrita si dijese que no. La cuestión es qué haces con todas esas opiniones: ¿dejas que se te queden para siempre en la cabeza o las desechas y pasas página?".

Transmitiendo un importante mensaje de lo importante que es vencer tus propias inseguridades para estar a gusto en tu piel, Blanca sostiene que "si no estás bien en tu piel, todo se tambalea. Por eso es básico escucharte, respetar lo que sientes y ser consecuente con lo que eres y lo que quieres, no tratar de contentar a los demás continuamente".

Sin planes de convertirse en mamá por el momento, la actriz hace una reflexión acerca de lo que la sociedad espera de las mujeres con respecto a la maternidad: "Me llevan haciendo la pregunta de si voy a ser madre desde que tenía 18 años". Y, a sus 32 años - todavía muy joven - Blanca cree que "es algo sobre lo que hay que reflexionar, porque a mí me encantaría tener familia, pero es que hay muchas mujeres y hombres que a lo mejor, no quieren. Me sigue pareciendo curioso que la gente se sorprenda cuando una mujer dice que no quiere".

Estas y otras declaraciones, en el número de mayo de la revista Cosmopolitan, con una Blanca más radiante que te enamorará con su sonrisa y su frescura en una de sus mejores sesiones fotográficas hasta la fecha.