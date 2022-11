Blanco, reelegida secretaria general de EA, dice que los 'críticos' "no merecen estar bajo las siglas" de la formación

Les pide que "abandonen sus egos" y acepten las decisiones adoptadas, aunque dice ser sabedora de que su petición es "imposible"

Eba Blanco ha sido reelegida este domingo como secretaria general de Eusko Alkartasuna con el apoyo del 92,3% de los compromisarios. En su intervención, ha reconocido "no saber lo que va a pasar" y ha reclamado al sector crítico que deje trabajar a la nueva Dirección. "Quien quiera cacarear y deslegitimar el Congreso que lo haga, pero no a costa de este partido ni bajo sus siglas porque no os lo merecéis", ha sostenido.

La formación integrada en EH Bildu ha celebrado este fin de semana en el Palacio Euskalduna de Bilbao su XIV Congreso Nacional Extraordinario después de que el pasado mes de junio el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vitoria acordara la suspensión cautelar de los acuerdos adoptados en el conclave celebrado los días 19 y 20 de febrero en Vitoria.

La resolución suspendía los nuevos estatutos -que eliminaban el procedimiento de primarias- y todos los nombramientos realizados en dicho congreso, entre ellos el nombramiento de Eba Blanco como secretaria general.

Bajo el lema 'Hemen erabaki, hemen burujabe', la cita de este fin de semana, que había sido avalada por un auto del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vitoria, no ha contado con la asistencia del denominado 'sector crítico', grupo liderado por Maiorga Ramírez, --suspendido de afiliación por cuatro años junto a Iratxe López de Aberasturi, Miren Aranoa y Mikel Goenaga--.

En el Congreso, de carácter presencial y en el que estaban llamados 157 compromisarios -el 63% de los que se podían elegir-, se han aprobado los estatutos, línea política y cargos para los próximos cuatro años.

En la jornada de este domingo se ha aprobado la Ejecutiva Nacional, el Consejo Nacional, el Consejo de Garantías y la Asamblea Nacional, y se ha reelegido de nuevo a Eba Blanco como secretaria general.

De este modo, la Ejecutiva Nacional, conformada por Eba Blanco, Maider Otamendi (Secretaría De Organización), Asier Gómez (Secretaría de Comunicación), Nerea Martínez (Secretaría De Finanzas y Acción Electoral); Iker Ruiz De Egino (Secretaría De Relaciones Institucionales y Régimen Jurídico); y Lorena López de Lacalle (Secretaría De Política Internacional) ha logrado el 92,3% de los votos.

Por otro lado, el Consejo Nacional, que ha alcanzado el 97,4% de los votos, estará integrado los próximos cuatro años por Lohitzune Txarola, Gorka Novoa, Iban Asenjo, Roke Akizu, Estitxu Martinez De Iturrate, Raquel Goñi, Mikel Arreseigor, Miren Urreiztieta y Nerea Gartzia.

En su intervención tras ser designada, Blanco ha reconocido ser "plenamente consciente" del "hartazgo que ha supuesto para todos" la situación que padece la formación y que ha calificado como "uno de los momentos más difíciles".

Asimismo, ha incidido en que lo aprobado este fin de semana supone un "punto y seguido", ya que "queda mucho por hacer". "Solo queremos que nos dejen trabajar, que nos dejen de incordiar y de denunciar. Que se dejen de falsedades y acepten de una vez lo decidido este fin de semana", ha reclamado a los críticos.

Tras insistir en que si los representantes del sector crítico no han tomado parte en el Congreso ha sido porque "después de exigir papeletas, votos presenciales y urnas no han querido evidenciar su derrota", ha advertido que el cónclave de este fin de semana es "irreversible".

"No han querido participar. No se han querido someter a ladecisión de la afiliación. Si estamos aquí no es gracias a ellos, que han intentado tumbar el Congreso, sino porque una jueza determinó que tiene todas las garantías legales. Los de si la pelota no es mía la pincho pidieron ayer un proceso de diálogo irreversible y lo que hay aquí hoy es un Congreso irreversible", ha zanjado.

En esta línea, ha afirmado que acepta su solicitud "si de verdad a partir de hoy usan toda la energía que gastan en judicializar las decisiones del partido en ponerse a trabajar para desarrollar el proyecto político aprobado por mayoría".

No obstante, les ha reclamado que "abandonen sus egos" y acepten las decisiones mayoritarias, aunque se ha mostrado sabedora de que su petición es "imposible". Además, les ha acusado de querer negociar sus "intereses personales".

"Quien quiera cacarear y deslegitimar el Congreso que lo haga pero no a costa de este partido ni bajo sus siglas porque no os lo merecéis", ha resaltado.

Por último, ha reconocido no saber "qué va a pasar en este partido", pero ha subrayado que la nueva Dirección lo defenderá "como lo hemos hecho hasta ahora o mejor si cabe".