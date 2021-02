Blas Cantó, empieza la cuenta atrás para el estreno de sus dos canciones para Eurovisión 2021

MADRID, 8 (CHANCE)

Blas Cantó estrenará este miércoles 'Memoria' y 'Voy a quedarme', sus dos canciones para Eurovisión 2021, después de que la pasada edición se viese truncada por la pandemia del Coronavirus.

RTVE deja en mano de los telespectadores, que podrán votar a partir del miercoles a las 18.00 a través de la APP del ente público, llamada y SMS, cuál de los dos temas defenderá el murciano en la próxima edición de Eurovisión, con todas nuestras esperanzas puestas en él.

Pese a que todavía quedan más de 48 horas para que poamos descubrirlas, Cantó ha desvelado algunos detalles de ambas canciones, calentando motores y creando una gran expectación entre los eurofans.

Así, ya conocemos que "Memoria" es un uptempo con mucha percusión y un potente juego de voces que en palabras del artista "te hace cantar y levantarte de la silla". "Tiene mucho poder y es una producción muy cuidada. Es una canción que siempre me ha dado muy buena energía porque, además, habla de lo que te encantaría quitarte de la cabeza pero sabes que nunca vas a poder", ha adelantado Blas.

"Voy a quedarme", por su parte, se trata de una emocionante y moderna balada en la que Cantó juega con todos sus registros vocales, que no son pocos. "Tiene todos los registros que existen en mí. No sé ni cómo definirla. Es una canción cargada de emoción", confiesa. "Me gustaría empezarla a capella y que se note hasta la más mínima respiración", ha añadido el cantante adelantando lo que haría si fuese la canción elegida para Eurovisión 2021.

Dos potentes propuestas de las que el exmiembro de "Auryn" es coautor y cuyas historias muestran fragmentos de su propia historia vital, a la par que dos canciones totalmente distintas, fruto de un intenso proceso de composición en los últimos meses, que mostrarán dos faceyas ouestas de Blas sobre el escenario.

En poco más de 48 horas podremos escucharlas por fin y serán los espectadores quienes decidirán con qué canción acudirá el artista a representar a nuestro país en la 65ª Edición de Eurovisión el próximo 22 de mayo a través de una emocionante votación que se desvelará en "Destino Eurovisión". Una gala en directo en la la que además de interpretar los dos temas para Eurovisión, Blas compartirá inolvidables duetos en el escenario con grandes artistas y amigos.