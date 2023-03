Blas Cantó nos habla de su nuevo álbum, 'El Príncipe'

MADRID, 5 (CHANCE)

"Estoy muy contento porque el 19 de mayo sale mi segundo álbum. Se llama El Príncipe, estrenando el disco en vivo, que es lo que a mí me gusta" nos confesaba hace unos días Blas Cantó cuando le preguntábamos por los proyectos que tiene entre manos. El artista, está viviendo un momento muy especial y, a pesar de haber estado en un segundo plano durante todos estos meses, parece que va a resurgir de nuevo con fuerza.

Blas nos desvelaba que el título 'El Príncipe' tiene un motivo muy directo, sobre todo para que "la gente conforme te va conociendo va descubriendo que no eres esa imagen blanca, idealizada, que a veces piensan", esto es lo que quiere transmitir con este álbum. "El príncipe no es solo el que es azul. Si no, sorprenderte y que hay príncipe de todos los colores" nos explicaba.

Además, Blas reflexiona y nos asegura que "creo que hay muchos tipos de príncipes, los encantados, los rebeldes... yo he sido de los dos", a pesar de que siempre haya "parecido que soy el primero, pero nadie es tan bueno. Con este álbum estoy disfrutando" concluye.

Por último, Blas también nos confesaba que la mayoría de sus canciones están inspiradas en su experiencia personal, de hecho "muchas veces me preguntan si no lo he superado y si", pero el principal motivo por el que tira de vivencias es porque "me inspira más. Me gusta, me lo paso bien. Me cuesta hacer canciones de amor, se me da mejor el desamor. Prometo que lo he superado".