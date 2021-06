BME Growth da luz verde a la incorporación de MioGroup, la consultora de los Arbeloa

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

BME Growth ha dado luz verde a la incorporación de MioGroup, la consultora de los Arbeloa, al índice a través de un informe favorable remitido al consejo de administración una vez estudiada toda la documentación presentada, con lo que será la cuarta empresa que entra a cotizar en ese índice en lo que va de 2021.

En un comunicado, BME ha explicado que MioGroup llevará a cabo una oferta de suscripción de acciones en los próximos días y, una vez finalizada, publicará un anexo al documento informativo con el resultado.

El consejo de administración de la empresa prevé tomar el precio de suscripción de la ampliación de capital como referencia para el inicio de la contratación de las acciones.

Miogroup es una consultora de marketing online que en los últimos años ha crecido a base de adquisiciones y cuya propiedad se reparten los tres hermanos Arbeloa: Yago, Raúl y Álvaro, el exfutbolista del Real Madrid.

Yago Arbeloa es presidente de la firma, mientras que Raúl es director de servicios corporativos.

A nivel societario, los tres hermanos articulan el control de la compañía a través de dos sociedades MIO Consulting y Nothing is More, cada una con un 50% de la consultora.

Yago controla de manera indirecta el 81,15% de la firma, Álvaro, el 12,5% y Raúl, el 6,55%.

El asesor registrado de la empresa es Norgestión, mientras que GVC Gaesco Valores actuará como proveedor de liquidez.