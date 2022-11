BME lanza una plataforma RegTech contra el abuso de mercado

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

BME ha lanzado SICAM 2.0, su nueva plataforma RegTech contra el abuso de mercado, con la que despliega una web que facilita el análisis y la gestión de las alertas que genera la herramienta para agilizar el trabajo de los equipos de cumplimiento normativo, según ha informado este martes.

La nueva versión de su plataforma SICAM cuenta con una interfaz rediseñada específicamente para facilitar a los clientes el rápido análisis de los posibles escenarios de abuso de mercado. Además, incorpora nuevos gráficos de información intradiaria, hechos relevantes, estadísticas de cliente e históricos de alertas por cliente.

BME ha destacado que la plataforma ya es líder en el mercado nacional con su versión anterior, en la que cuenta con cerca de 40 clientes solo en España.

La versión SICAM 2.0 permite exportar el servicio ya que ofrece información de más de 40 mercados internacionales y en los próximos meses incorporará también sus hechos relevantes. Además, BME ha apuntado que el éxito alcanzado en España abre las puertas a exportar este servicio a otros países en los que SIX, propietaria de BME, está presente. "De esta manera, los clientes de este nuevo servicio se benefician de la potencia de SIX, que invierte un millón de dólares al día en tecnología", ha destacado BME en un comunicado.

La directora general de BME Inntech y Head of Data Science and Innovation en BFI SIX, Berta Ares, ha señalado que la nueva versión de SICAM supone "un salto muy importante en la herramienta", ya que se ha construido con una arquitectura de tecnologías de Big Data y de integración continua de última generación, que permite la incorporación de nuevas funcionalidades de forma ágil en función de las necesidades del cliente.

"De esta manera se desarrolla un sistema de mejora continua y se da prioridad a las necesidades del cliente sin perder el objetivo de cumplimiento con la regulación", ha valorado.