El BNG avisa que las condiciones del "nuevo rescate" de la UE serán "lesivas" para las clases populares y para Galicia

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, ha avisado este miércoles de que las condiciones del "nuevo rescate" a España que supone, a su juicio, las ayudas europeas para paliar la crisis derivada del coronavirus serán "lesivas" para las clases populares y, singularmente, para Galicia.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso en el que Sánchez ha explicado los detalles del fondo de recuperación europea, Rego ha asegurado que la UE está rescatando "nuevamente" a España porque va a recibir unos fondos que "habrá que devolver de una forma o de otra": "una parte vía devolución del prestado, y otra a través de la aportación al presupuesto comunitario, recibiendo menos en otras partidas".

Y esta reducción de partidas, según ha dicho, ya se puede visibilizar en la anunciada bajada de 10% de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) y en el previsible descenso de los fondos de cohesión, lo que sitúa a Galicia en una situación "gravemente lesiva" para su economía.

El nacionalista gallego ha censurado al Gobierno por intentar "vender" como "positivo" la inyección de recursos que supone para España las ayudas de la UE para advertir de que el "rescate" "no supone realmente un cambio de paradigma".

LA UE NO MUDA SU POSICIÓN

"La UE no muda su posición respecto de una verdadera mutualización de la deuda a través de coronabonos, ni al rol del BCE, ni la posibilidad de revisar la deuda de los países más golpeados por la COVID-19 a través de quitas o deuda perpetua . En la UE el mercado siempre prevalece sobre la sociedad y esta no es una excepción", ha dicho Rego, incidiendo en que si hoy se toman estas medidas "no es por solidaridad", sino para "salvar el mercado interior" europeo.

El representante del BNG augura que los 140.000 millones que recibirá España de la UE quedarán "cortos" para hacer frente a la crisis de liquidez que vivirá en los próximos años, para cubrir el déficit público y la refinanciación de la deuda y para atender las consecuencias de la emergencia sanitaria en "una de las economías más vulnerables a la Covid al ser excesivamente terciarizada y hiperdependiente del turismo", como es la española.

Y, en este punto, ha aprovechado para preguntar si se emplearán estos recursos para intervenir y nacionalizar empresas estratégicas en crisis, como es el caso de Alcoa San Cibrao, y para avisar de que su partido estará atento a que el reparto de las ayudas se haga "con justicia y compensando los déficits históricos" de Galicia.