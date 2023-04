El BNG considera a Baltar un "peligro público" por conducir a 215 km/h y pedirá su reprobación en el Parlamento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

El BNG ha calificado de "peligro público" al presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, después de conocerse que fue identificado al volante a 215 kilómetros por hora en Zamora, hechos por los que los nacionalistas pedirán su reprobación en el Parlamento de Galicia en el caso de que no sea "reprobado o cesado" por el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda.

En un comunicado remitido a los medios este jueves, la diputada frentista Noa Presas ha censurado que dos días después de conocer que Baltar pudo cometer un delito por circular a más de 80 km/h por encima del límite de velocidad "no esté encima de la mesa ni su dimisión ni su reprobación por parte del PP".

Para Presas, "no es cuestión de que un kilómetro arriba o debajo sea o no delito penal", sino que a nivel institucional "es inaceptable que el presidente de una diputación use el coche que le pagan todos los ourensanos para casi duplicar el límite de velocidad permitido".

La parlamentaria del BNG ve a Baltar "un peligro público" por cometer unos hechos que considera una "barbaridad" que debería tener "consecuencias", por lo que califica de "indignante" el "silencio" de Rueda y Baltar. "Muestran que se siente absolutamente impunes", ha apostillado la diputada por Ourense.