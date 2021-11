El BNG muestra a Montero su "completa disposición a negociar" pero pide avanzar en compromisos pendientes

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El diputado del BNG, Nestor Rego, ha trasladado este miércoles en el Congreso a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la "completa disposición a negociar y dialogar" los Presupuestos pero le ha pedido más inversión y avanzar en los compromisos de investidura, así como una batería de medidas económicas y sociales.

Entre ellas, el aumento de las pensiones mínimas, de los permisos para familias monoparentales hasta las 32 semanas, la derogación de la reforma laboral, o el fin de la tasa de reposición. En Galicia, abordar la crisis industrial, impulsar tres juzgados de violencia de género y el rescate de la "estafa ilegal" de la AP-9.

"Sale a cuenta", ha incidido, señalando que pese a que la concesionaria, Audasa, ha anunciado una reclamación por ello de más de mil millones, la partida presupuestada en bonificaciones alcanzaba ya los 1.400 millones.

También ha pedido invertir en la modernización ferroviaria de una comunidad que no cuenta con red de cercanías para que la transición ecológica "no sea para ricos" y "excluyente" con las clases populares, y mejorar una inversión territorial que, aun mejor que la de 2021, incluye en más de la mitad de mejora una partida de Defensa, para la construcción de una fragata por parte de Navantia en Ferrol, cuando gran parte de inversión por ella no se acometerá ahí.