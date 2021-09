El BNG prepara su 17ª Asamblea Nacional con el reto de ampliar su "base social" para presidir la Xunta en 2024

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

El Consello Nacional del BNG ha abordado este sábado la convocatoria de la 17ª Asamblea Nacional de la formación centrista, que se celebrará el próximo 7 de noviembre con el reto de ampliar su "base social" para convertirse en fuerza política "hegemónica" y gobernar la Xunta en 2024.

Así lo ha avanzado la portavoz nacional, Ana Pontón, durante una intervención ante el máximo órgano de dirección del partido en la que, no obstante, todavía no ha desvelado las conclusiones acerca de ese período de "reflexión personal" que abrió a finales de agosto sobre si volver a presentarse o no al liderazgo del Bloque.

Eso sí, Pontón ha recordado que la situación del BNG es "muy diferente" a la de 2017, cuando se celebró la anterior Asamblea Nacional, puesto que ahora se ha convertido en segunda fuerza política de Galicia con el máximo histórico de 19 diputados.

"Hoy lideramos la oposición. En 2024 queremos liderar Galicia", ha proclamado.

