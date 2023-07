BNG reclama en la Eurocámara "verdad y justicia" para las víctimas del Alvia diez años después del accidente

BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha reclamado este jueves en el Parlamento Europeo "verdad y justicia" para víctimas del accidente del Alvia diez años después del accidente en el que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas, asegurando que llegará hasta las últimas instancias europeas incluido el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

"Pido verdad, justicia y sobre todo responsabilidades, seguiremos trabajando e insistiendo, no se puede dejar y no me voy a cansar hasta que haya luz y verdad", ha señalado la eurodiputada del BNG, encuadrada en Los Verdes.

Con motivo del décimo aniversario del accidente, BNG ha organizado una jornada en la Eurocámara para analizar junto con víctimas y responsables de la Comisión Europea y la Agencia Ferroviaria de la UE la seguridad ferroviaria y los detalles de la catástrofe.

En sus conclusiones tras las distintas conferencias, Miranda ha celebrado que tras años de presión y lucha de las asociaciones de víctimas el plan de acción sobre seguridad ferroviaria "parece que está aquí" y ha demandado que se haga público y estudiar responde a las demandas de las víctimas y del proceso de infracción abierto por Bruselas contra España en enero de 2018 por deficiencias en los procesos de seguridad ferroviaria y en la aplicación de la normativa ferroviaria.

En este sentido, no ha descartado tener que acudir al TJUE si España no atiende el procedimiento de infracción lanzado por la Comisión Europea, que en última instancia puede llevar a un Estado ante los tribunales europeos. "No es que queramos llegar, no nos quedará otra", ha afirmado.

Miranda ha reiterado que se deben cumplir las normas "para todos". "No es normal que en Alemania se produzcan investigaciones y en España no, que es lo que pasó", ha subrayado.

MALTRATO A VÍCTIMAS Y FALTA DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

BNG ha expresado su "indignación" con cómo fueron tratadas durante esta década las víctimas del Alvia, que han ocupado un papel central durante las conferencias en Bruselas.

La parlamentaria ha hablado de "maltrato institucional" "falta de respeto" y ha lamentado que tras el accidente más grave en Europa de los últimos 25 años ningún político asumiera responsabilidades y pidiera perdón por la situación, poniendo como ejemplo la dimisión del titular de Transporte griego tras el choque mortal de dos convoyes en Tesalia que dejó 57 personas muertas el pasado febrero.

"Es hora de que cualquier responsable político de un Estado después de no cumplir una normativa en nueve años pida perdón público a las víctimas del Alvia", ha indicado.

Previamente, durante la jornada de conferencias, el director Agencia Ferroviaria Europea (ERA por sus siglas en inglés), Josef Doppelbauer, ha advertido de que "no basta con demostrar que uno cuenta con un sistema de gestión de seguridad", sino que "también es necesario aplicarlo en la práctica".

En este sentido, ha recalcado que "la situación legal es también muy clara" y que la responsabilidad de investigar el accidente recae sobre los Estados miembros, subrayando que si bien el tren llevaba un exceso de velocidad, hubo "factores que agravaron" las consecuencias.

Por su lado, el director de Transporte Terrestre de la Comisión Europea, Kristian Schmidt, ha recordado que el procedimiento de infracción abierto a España por incumplimiento de la legislación en materia de seguridad ferroviaria "sigue abierto y se cerrará solo" cuando se hayan dado "todos los pasos necesarios" para cumplir.