El BNG ve partidos de la izquierda que "se estancan" o que no van a tener escaños y pide concentrar el voto

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, considera que, ante las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero, hay partidos en la izquierda que "se estancan", en alusión al PSdeG, y otros que no van a llegar a entrar en el Parlamento, en velada referencia a Sumar y Podemos, por lo que ha pedido concentrar las papeletas en la formación nacionalista para "no perder votos" y no arriesgar el cambio en la Xunta.

En rueda de prensa en el Congreso, Rego ha señalado que "hay ya una inmensa mayoría de la sociedad gallega que quiere cambio" en la Xunta y que el PP "queda lejos" del 50% que le aseguraría la mayoría absoluta, por lo que considera que "el cambio es perfectamente posible si nadie que lo desee se queda en casa".

Ahora bien, cree que es importante "que no se pierda ningún voto del cambio" y, por lo tanto, apela a la izquierda a concentren su apoyo en el BNG, "que es la fuerza mejor situada para liderar esa transformación política en nuestro país".

"El PP cae, está a la baja, y las encuestas lo sitúan en el límite de la mayoría absoluta, mientras que el BNG es la fuerza que sube frente a otras fuerzas políticas que se estancan o que van a tener dificultades y probablemente no conseguirán representación --ha explicado--. En esa medida nuestra preocupación es que no se pierdan votos del cambio por falta de representación y eso se consigue pues concentrando ese voto en el en el BNG".