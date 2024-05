BNP Paribas descarta ejercer de 'caballero blanco' de Sabadell como alternativa a la OPA de BBVA

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

BNP Paribas ha descartado estar interesada en comprar Banco Sabadell en un eventual acuerdo para ejercer de 'caballero blanco' y hacer frente a la oferta pública de adquisición (OPA) de carácter hostil que ha presentado BBVA.

"Si no eres un jugador doméstico, no puedes comprar a un jugador como Sabadell. No hay forma de que un banco no español se pueda posicionar como un 'caballero blanco' en una situación como esta", ha explicado el consejero delegado de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafe, durante la junta general de accionistas de la entidad, celebrada este martes, en declaraciones recogidas por 'Reuters'.

En jerga financiera, un 'caballero blanco' es una forma que tienen las empresas de hacer frente a una OPA de carácter hostil. Consiste en llegar a un acuerdo de venta total o parcial con un tercer actor.

El CEO de BNP Paribas ha indicado que un gran problema en la consolidación bancaria transfronteriza en Europa se debe a las diferentes regulaciones y la legislación laboral.

"Si compras un banco de Texas y eres un banco de California, logras 100 unidades de sinergias de costes, pero si intentas hacer lo mismo en Europa entre dos países diferentes, no logras 100 unidades de sinergias de costes, sino 33", ha explicado el directivo.

Esta afirmación del primer ejecutivo de BNP Paribas no solo se produce en el contexto de la OPA hostil de BBVA a Sabadell. Este lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también defendió la necesidad de que exista consolidación bancaria entre diferentes países de la zona euro.

En una entrevista con 'Bloomberg TV', Macron fue preguntado sobre cómo actuaría el Gobierno francés en el hipotético caso de que Banco Santander decidiera comprar Société Générale, a lo que respondió que no se opondría. También afirmó que vería con buenos ojos si BNP Paribas saliera al mercado a intentar comprar un competidor en Alemania o Italia.