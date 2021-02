BNY Mellon abre una nueva sucursal en España y coloca a Mariano Giralt al frente

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

The Bank of New York Mellon SA/NV ha abierto una nueva sucursal en España, después de que hace tres semanas quedara inscrita en el registro de entidades de crédito del Banco de España con domicilio social en el número 45 de la calle José Abascal, en Madrid.

Hasta ahora el banco estadounidense no tenía sucursal en España, pero sí una oficina de representación desde 1981. La normativa bancaria permite a las oficinas de representación realizar labores informativas o comerciales, no pudiendo exigir remuneración alguna por el ejercicio de dichas actividades.

Con la apertura de esta sucursal, BNY Mellón podrá proporcionar apoyo a sus clientes actuales y potenciales que buscan acceder a sus capacidades y soluciones globales de un modo más directo.

"La apertura de nuestra sucursal en Madrid refleja la importancia de nuestras relaciones en Iberia", ha indicado la consejera delegada de BNY Mellon Europa, Leonique van Houwelingen, asegurando que llevan más de un siglo haciendo negocios en el Viejo Continente.

GIRALT Y ARIAS DIRIGIRÁN LA SUCURSAL

Mariano Giralt asumirá la dirección la sucursal. Giralt se incorporó a BNY Mellon en 2011 y es director global de impuestos y regulación y responsable digital de EMEA en BNY Mellon Asset Servicing.

En el pasado, trabajó en JP Morgan Chase y fue abogado en el bufete español Cuatrecasas. También es presidente del grupo Blockchain & Tax de la European Fund Asset Management Association.

Por otro lado, Ana Arias será la subdirectora de la nueva oficina en Madrid. Arias se incorporó a BNY Mellon en Madrid en 2013 y es responsable de Corporate Trust en España, Portugal y Andorra.

Previamente, desarrolló su carrera profesional en Banco Santander en el área de Global Banking and Markets asumiendo diferentes responsabilidades en las áreas de Bond Syndicate, Research y ABS Trading.

BNY Mellon cuenta con oficinas europeas en Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos y trabaja con una amplia gama de instituciones financieras, empresas, gestores de activos, compañías de seguros, fondos de pensiones y otros clientes.