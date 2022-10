BNY Mellon IM cree necesaria una inversión de 101,4 billones para alcanzar el objetivo cero neto en 2050

El 15% de toda la inversión mundial en los próximos 30 años.

La gestora de activos BNY Mellon Investment Management estima que es necesaria una inversión de 100 billones de dólares (101,4 billones de euros) para alcanzar la neutralidad en carbono o cero neto en 2050, lo que equivale a el 15% de toda la inversión mundial en los próximos 30 años.

Así lo revela el estudio de la firma 'An investor's guide to net zero by 2050', realizado en colaboración con Fathom Consulting, que señala que para alcanzar las cero emisiones netas se requerirá más implicación por parte de gobiernos, inversores y empresas.

Los mercados emergentes son los que más inversión va a necesitar y, de hecho, una cuarta parte de total debería de centrarse en China.

"Alcanzar el cero neto en 2050 requerirá un volumen de inversión histórico, pero aún es posible lograrlo. Si se hace bien, la recompensa para la sociedad y para los inversores será enorme", ha destacado el economista jefe en BNY Mellon Investment Management, Shamik Dhar.

El informe destaca además que la nueva inversión deberá centrarse en sectores críticos, como el energético y el de los suministros públicos, ya que estos requerirán un mayor capital para descarbonizarse.

"La desinversión es el último recurso y debe limitarse a aquellas empresas que no logren hacer esta transición. La participación activa o 'engagement' facilita que el capital se destine a los sectores y las regiones que más lo necesitan. Ahí es donde los inversores pueden encontrar las mayores oportunidades ligadas a la transición ecológica", ha explicado la directora global de estrategia responsable en BNY Mellon Investment Management, Kristina Church.