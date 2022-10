¡Boda por sorpresa! María del Monte e Inmaculada Casal se dan el 'Sí, quiero'

MADRID, 23 (CHANCE)

María del Monte no ha parado de presumir su amor con Inmaculada Casal desde que salió del armario oficialmente este verano durante el pregón del Orgullo LGTBI+ de Sevilla. Fue el sitio elegido por la cantante para confesar que "forma parte de este colectivo" y formalizó su relación con la presentadora tras 20 años de amor.

De esta manera, Sevilla vuelve a ser el escenario de su amor ya que este domingo ha tenido lugar la celebración de su compromiso. Según han confirmado en 'Fiesta', programa de Telecinco, la pareja pasó el mes de julio por el altar, pero no ha sido hasta ahora cuando se han reunido con amigos y familiares para celebrarlo.

Un encuentro muy íntimo que han querido llevar en secreto para evitar la presencia de los medios de comunicación, ya que a pesar de que su amor ya es público prefieren llevarlo con la máxima discreción posible para disfrutar de su intimidad.

A pesar de que no hemos podido ver muchas imágenes de la pareja, ambas ya posan para prensa y no es raro verlas juntas en cualquier evento. La misma noche de antes de la boda, el equipo de Europa Press Reportajes captó las últimas imágenes de la pareja antes de la gran celebración, donde Inmaculada no dudó en posar en la fotografía familiar del elenco artístico tras el concierto de María del Monte.

Una noticia muy feliz que llega en medio de la tempestad, y es que Kiko Rivera sigue ingresado en el hospital. La cantante siempre ha demostrado el gran cariño que le tiene al hijo de Isabel Pantoja, fue este mismo sábado cuando quiso dedicarle unas palabras de cariño deseándole una pronta recuperación.