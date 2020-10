La bodega española González Byass, elegida la 'mejor familia de vino' del mundo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La bodega española González Byass ha sido elegida como la 'Mejor Familia de Vino' del mundo, según los premios 'Excellence in Wine and Spirits', organizados por la publicación alemana 'Meininger'.

En concreto, la reconocida publicación ha destacado la continua dedicación en la elaboración de vinos y 'spirits' de calidad, así como su posición como referente de innovación y creación de marcas a nivel internacional de la bodega, dirigida en la actualidad por la quinta generación de la familia González.

Desde su fundación en 1835, González Byass ha apostado por la elaboración de vinos singulares que expresen fielmente el terruño y la aplicación de técnicas artesanales y respetuosas con el medio ambiente.

Una filosofía que se materializa en los vinos de Beronia (D.O.Ca. Rioja y D.O. Rueda), Viñas del Vero (D.O. Somontano), Tío Pepe (D.O. Jerez), Cavas Vilarnau (D.O. Cava), Pazos de Lusco (D.O. Rías Baixas), Dominio Fournier (D.O. Ribera del Duero), Finca Constancia (Vino de la Tierra de Castilla), Finca Moncloa (Vino de la Tierra de Cádiz), Viñedos Veramonte (Chile) y Casa Pedro Domecq (México).

Este premio, otorgado en uno de los principales mercados del vino en el mundo, reconoce la labor iniciada hace 185 años, que ha convertido a González Byass, bodega presidida por Mauricio González-Gordon, en uno de los grandes actores del panorama vitivinícola actual presente en más de 100 países.