Bodegas Faustino, elegida como una de las cinco bodegas europeas del año

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Bodegas Faustino, marca que pertenece a Familia Martínez Zabala, ha sido seleccionada como una de las cinco bodegas europeas de 2022 por la publicación vinícola 'Wine Enthusiast', según ha informado la bodega en un comunicado.

En concreto, la bodega española ha sido seleccionada como una de las cinco finalistas en la categoría 'Bodega Europea del Año' en los premios anuales Wine Star Awards de dicha publicación, uno de los galardones más prestigiosos del mundo, que reconoce cada año la labor excepcional de bodegas y personalidades del mundo del vino.

Bodegas Faustino es el único representante español entre los finalistas de todas las categorías de estos premios, que destacan, además de a las mejores bodegas del mundo, a personalidades, enólogos, ejecutivos, innovadores, importadores, minoristas o sommeliers.

El jurado de estos galardones ha destacado que, tras celebrar en 2021 su 160 aniversario, Bodegas Faustino, ubicada en Oyón, Rioja Alavesa, es otra bodega europea con una larga trayectoria que ha seguido el ritmo de las tendencias del mercado global y es alabada como una de las 'Primeras Familias de Rioja'.

La bodega es la mayor propietaria de viñedos en la región española(de Rioja, lo que le proporciona casi la mitad de la cuota de mercado total de los vinos Rioja Gran Reserva y ser una marca líder de Rioja en el mercado estadounidense.

Por otro lado, 'Wine Enthusiast' ha incluido al Gran Faustino I Gran Reserva 2004 en el grupo de mejores vinos del año ('Best of the Year'), otorgándole una puntuación de 96 sobre 100.

Familia Martínez Zabala es líder en la producción y la exportación de Gran Reserva de Rioja en todo el mundo, con una cuota de mercado del 35% de la categoría más prestigiosa de Rioja y cuenta con el primer parque de barricas de Rioja (más de 75.000 en las que reposan las futuras grandes reservas y vinos de alta gama) y más de 14 millones de botellas. Faustino es la bodega de Rioja que alberga en sus botelleros más añadas de Gran Reserva, con vinos a la venta de añadas desde 1955.