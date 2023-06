El BOE publica la orden de Agricultura que aprueba la modificación de la DOC Rioja para blindar sus viñedos

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden del Ministerio de Agricultura que aprueba la modificación, acordada por unanimidad, el 9 de septiembre de 2022, por el pleno del Consejo Regulador de la DOC Rioja para blindar sus viñedos.

En concreto, la orden refrenda la modificación de dos aspectos en su pliego de condiciones y Estatutos para garantizar la exclusividad de producción de los viñedos inscritos en la Denominación.

El texto modifica el artículo 26 'Registro de Viñas y sus titulares' de sus estatutos, incluyendo, en su primer párrafo, "la exclusividad del uso de la uva en el mismo sentido que la modificación del pliego de condiciones, así como, en su segundo párrafo, que en caso de que unoperador cause baja en dicho registro por no haber destinado su uva a la elaboración de vino amparado por la DOCa Rioja aquél no podrá volver a inscribirse en dicho registro hasta que no transcurra una campaña vitícola completa desde su solicitud".

Este hecho ha sido informado favorablemente por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, este último departamento se han rechazado las alegaciones presentadas por el Gobierno vasco.

La modificación "se suma al marco de normas y condiciones ya vigentes para garantizar la exclusividad de producción, elaboración y almacenamiento".

En su momento, la DOC Rioja señala que buscaba con estos cambios proteger su fondo de comercio y reforzar las garantías que ofrece dicha denominación, siguiendo su constante habitual de búsqueda de la máxima calidad, rigor y excelencia tanto del producto final, como de todos los procesos seguidos para llegar al mismo.

"Esta decisión deja constancia de que la pertenencia a la Denominación es voluntaria y que, mientras se esté en ella, hay que hacerlo al cien por cien y con honestidad", llegó a manifestar el presidente de la DOCa Rioja, Fernando Ezquerro.