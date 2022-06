Bogas espera que Marruecos y Argelia "limen asperezas" para que las tensiones "no afecten" al gas para España

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha mostrado su deseo de que Marruecos y Argelia "limen asperezas" cuanto antes y de que las tensiones "no afecten al gas" que España compra a este país africano, que es uno de sus principales proveedores históricos.

En su participación en el III Foro Internacional Expansión, Bogas afirmó desconocer los parámetros sobre los que España ha decidido cambiar su posición sobre el Sáhara Occidental, aunque consideró que lo que ocurre es que "estamos entre dos enemigos, Argelia y Marruecos". "Nosotros queremos llevarnos bien con los dos. Por cada vez que se hace un movimiento, ofendemos a uno u a otro", añadió.

De todas maneras, subrayó su deseo de que este conflicto abierto no termine por repercutir en el gas que España compra al país africano. "No sé si estoy confundiendo mis deseos con lo que va a ser, pero no creo que afecte al gas que compramos en Argelia", aseguró.

AGILIZAR LOS FONDOS EUROPEOS.

Por otra parte, el ejecutivo de Endesa llamó al Gobierno a agilizar la entrega de los fondos europeos para "acelerar la transición energética", ya que "el momento es ahora".

A este respecto, una vez que se consiguieron por España unos 140.000 millones de euros de los 750.000 millones de fondos europeos, Bogas estimó que ahora ha llegado el momento de ver "cómo ir asignándolos y entregándolos".

WETSELAAR PIDE APOSTAR POR LOS BIOCOMBUSTIBLES Y EL HIDRÓGENO.

Por su parte, el consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, afirmó que la electrificación no es la solución única para la transición energética y serán necesarias otras "moléculas verdes como los biocombustibles o el hidrógeno".

"No podemos descarbonizar la industria pesada o la aviación con electrones", destacó el directivo, subrayando que la electrificación solo ayuda a resolver "el 50% del problema".

Asimismo, el consejero delegado de Cepsa señaló la importancia de los fondos europeos para afrontar la transición ecológica, aunque subrayó que no se puede hacer esta transformación solo basada "en subsidios".