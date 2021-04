Boisseau (Cepsa) defiende una tasa al CO2 en frontera en la UE para evitar la "competencia desleal"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau, ha defendido la tasa al CO2 en frontera que estudia la Unión Europea como una herramienta "necesaria" para que la industria del Viejo Continente no pierda competitividad frente a la "competencia desleal" de otros países.

En su participación en la jornada 'Wake up Spain', organizada por 'El Español' e Invertia, Boisseau consideró que esta medida no sería una protección, sino más bien "un sistema para que la industria europea no pierda competitividad".

A este respecto, advirtió de la "competencia desleal" que representa que otros países pueden producir sin tener en cuenta sus emisiones y que venden sus productos en Europa.

Además, Boisseau puso en valor "el tejido industrial y liderazgo" con el que cuenta España para afrontar el reto de la transición energética "con éxito".

Asimismo, señaló el papel de las petroleras, "ahora llamadas multienergéticas", dijo, para ser protagonistas en la transición, aunque destacó la importancia de los fondos europeos "para acelerar esa descarbonización en la que están inmersas".

En este sentido, apuntó que "no hay vuelta atrás" en la transición energética y subrayó la importancia de situar a las personas en el centro de la recuperación económica para que sea "justa e inclusiva".