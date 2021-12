Bolaños achaca al PP constitucionalismo "de cartón piedra" y Gamarra replica: Se les tenía que caer la cara de vergüenza

La portavoz 'restriega' al Ejecutivo las sentencias en su contra y el ministro vuelve a exigir a renovación del CGPJ

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El PP ha restregado este miércoles al Gobierno la "colección" de sentencias contrarias a la Constitución del TC y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, les ha acusado de practicar un "constitucionalismo de cartón piedra" porque llevan ya tres años incumpliéndola al estar "bloqueando" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Se les tenía que caer la cara de vergüenza", ha replicado la portavoz 'popular', Cuca Gamarra.

Ambos se han cruzado todo tipo de reproches sobre el cumplimiento de la Carta Magna durante la interpelación que Gamarra ha dirigido a Bolaños en el Congreso y que dará lugar a la votación de la correspondiente moción en el Pleno ordinario del próximo año, esto es, ya en febrero.

La dirigente 'popular' ha repasado algunos de los "incuantificables atropellos" a la ley, la justicia, la división de poderes, el Estado de Derecho y al control del Parlamento del Gobierno, al que ha acusado de caminar un sendero de "ilegalidad, abusos de poder y pulsiones autoritarias" en su búsqueda de "los máximos poderes con los mínimos controles".

Entre otras cosas, Gamarra ha censurado al Gobierno el "abuso" de los reales decretos y de los vetos a las iniciativas de la oposición, de apostar más por las proposiciones de ley que por los proyectos de ley para evitar posibles informes contrarios de los órganos consultivos, de "ocultar" información al Congreso o de no cumplir los mandatos de la Cámara.

Y NO HA DIMITIDO

Pero también ha cargado contra Bolaños, al que ha afeado no sólo que no haya comparecido en el Congreso tras las dos sentencias del Tribunal Constitucional que declararon inconstitucionales los estados de alarma, sino que tampoco haya dimitido pese a ser el artífice de ambos decretos.

En su réplica, el ministro de la Presidencia ha querido dejar claro el "indudable" compromiso de su Gobierno con la Constitución apuntando que la libertad, la solidaridad, la justicia y el Estado de bienestar son su "seña de identidad", como lo evidencia el Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la "multitud" de leyes aprobadas en materia de justicia social.

Y ha subrayado, a renglón seguido, que la Constitución hay que cumplirla "desde el primer artículo al último" para recriminar una vez más al PP que no la cumplan en lo que a la renovación del CGPJ porque "no le gusta" la ley que no regula. "Su constitucionalimo es de cartón piedra", ha soltado a la bancada 'popular'.

"Se les tenía que caer la cara de vergüenza de dar lecciones" sobre constitucionalismo con la "colección" de sentencias del TC que acumula el Gobierno, le ha insistido en su turno Gamarra, quien ha ironizado que "al ritmo que va", el Ejecutivo va a terminar su mandato teniendo "su propio Aranzadi".

EL PP NO ESTÁ POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN

Y sobre el CGPJ ha cuestionado que Bolaños hable de la necesidad de actualizarlo para "prestigiar" el Poder Judicial cuando su Gobierno no deja de "pisotearlo" y cuando sólo aspira a controlarlo para convertirse en "el único poder". "No están por encima ni de la ley ni de la Constitución", le ha repuesto el ministro sobre su negativa a renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Bolaños ha concluido su intervención pidiendo a los 'populares' que, además de cumplir con la Carta Magna, "trabajen por España, muestren un poquito de civismo y educación, digan alguna verdad de manera esporádica y no se tiren al monte, donde ya está la ultraderecha". "Les deseo una Feliz Navidad y que los Reyes les traigan un proyecto para España", ha dicho.