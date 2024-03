Bolaños acusa a Ayuso de "convivir con normalidad con el delito" y convertir Madrid "en un nido de odio y mentiras"

Afirma que, mientras el PSOE enfrenta la corrupción colaborando con la justicia, el PP "miente, oculta y destroza pruebas"

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "convivir con normalidad con el delito" y convertir Madrid "en un nido de odio y mentiras".

"Tiene el umbral de la mentira y del delito muy alto", ha asegurado, para contraponer las formas "antagónicas" con las que socialistas y populares "enfrentan" los casos de corrupción. "En el PSOE colaboramos con la justicia y queremos que se esclarezcan cuanto antes, y en el PP mienten, ocultan pruebas, las destrozan, no colaboran con la justicia y protegen a quienes cometen estas irregularidades", ha vuelto a repetir.

Bolaños ha participado en los Diálogos SER Euskadi titulados "La ética de la justicia y la ética del cuidado", celebrados en el Atrio de la Biblioteca-CRAI de la Universidad de Deusto, en Bilbao, junto a la profesora de Derecho Internacional y Unión Europea de la Universidad de la Rioja, Mariola Urrea.

A preguntas sobre qué espera de Isabel Díaz Ayuso después de que su pareja haya trasladado a la Fiscalía su voluntad de reconocer que defraudó más de 350.000 euros, tras haberlo negado la presidenta de la Comunidad de Madrid, el ministro ha sido tajante: "no espero ninguna respuesta política de ella, porque tiene el umbral del delito y de la mentira muy alto".

"Porque lo que ella calificaba como una paralela de hacienda resulta que son tres delitos, dos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento. Por tanto, esperar, sinceramente, no espero nada de ella", ha insistido.

Félix Bolaños ha asegurado que la Comunidad de Madrid, "que era una comunidad muy querida, muy hospitalaria, muy respetada fuera de sus fronteras y por toda España, se está convirtiendo en un nido de odio, de crispación y de mentiras". "Y me duele, me duele como madrileño y me duele como español", ha apuntado.

A su juicio, "la manera de hacer política de la señora Ayuso es generar odio al diferente, generar crispación, generar mentiras para defender sus propios postulados, y para deshumanizar y denigrar a quien piensa distinto".

"Yo creo en una España completamente distinta, donde te sientas con personas que piensan diferente, intentas llegar a acuerdos, intentas mejorar la situación en tu país. Por tanto, a mí la comunidad me duele, porque creo que, efectivamente, se ha convertido en un nido de insatisfacción y de odio", ha reiterado.

Sobre los apoyos que concitan la presidenta de la Comunidad de Madrid y el PP, que les lleva a ganar las elecciones, ha afirmado que "los procesos políticos tienen un inicio y tienen un fin". A su juicio, está creciendo el descontento de la ciudadanía madrileña ante "esa manera tan crispadora, de generar continuamente insultos y falsos titulares para que no se hable sobre las políticas concretas que lleva a cabo el Gobierno de la Comunidad", que "son de una incompetencia indiscutible".

Por ello, ha mostrado su convencimiento de que esa forma de hacer política "se está agotando". "Hace unos días la señora Ayuso haya mentido de manera tan evidente calificando de discrepancia fiscal lo que eran tres delitos, ¿dónde tiene el umbral de la mentira y dónde tiene el umbral del delito?", ha preguntado.

CONVIVENCIA CON EL DELITO

Bolaños ha asegurado que la presidenta madrileña y el PP "conviven con normalidad con el delito". "Ese es el problema", ha subrayado, para comparar "la diferencia" de actitud del PSOE y de los 'populares' ante los casos de corrupción "que pueden surgir en cualquier partido".

"Cuando surge algún caso de corrupción en el entorno del Partido Socialista se le expulsa inmediatamente, se pide que todo el peso de la Ley caiga sobre esa persona y se colabora con la justicia, todo lo contrario que en el PP, que se ataca a las instituciones, a la agencia tributaria, a la Fiscalía, se ataca a los jueces si procede, se miente de manera flagrante, no se colabora con la justicia, y se destrozan pruebas si es necesario para que la justicia no pueda hacer su trabajo", ha indicado.

Según el ministro de Justicia, no solo eso, sino que el PP va más allá y "defiende y protege a quienes cometen ese tipo de irregularidades en el Partido Popular".

"Es decir, que hay dos maneras antagónicas de enfrentarte a casos de corrupción: como sucede en el PSOE, que colaboramos con la justicia y que queremos que se esclarezcan cuanto antes; y en el Partido Popular que mienten, ocultan pruebas, las destrozan y no colaboran con la justicia", ha vuelto a repetir.

Sobre las críticas del Colegio de Abogados de Madrid por que haya trascendido públicamente el contenido de una negociación entre el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía, Félix Bolaños ha manifestado que lo que ocurrió ayer fue que el Ministerio Fiscal "sacó una nota para aclarar determinados hechos que estaban siendo objeto de informaciones periodísticas".

"Con la Fiscalía, tanto en su actuación profesional como también en este tipo de actuaciones de difusión de cuál es la realidad de las cosas, yo muestro siempre mi total respeto a su independencia y su buen hacer", ha aseverado.

ÁBALOS

En cuanto al hecho de que el exministro José Luis Ábalos no haya abandonado su escaño en el Congreso, tal como le pidió el PSOE que hiciera "por responsabilidad política" ante el 'caso Koldo', y haya pasado al grupo mixto, ha admitido que es "una situación dolorosa".

"Yo, desde luego, si a mí me pide algo en mi partido, yo lo hago. Porque yo formo parte de un engranaje que se llama PSOE, donde somos muchos compañeros y muchas compañeras, que llevamos más de 140 años trabajando por que España sea un lugar mejor, y por tanto, todos nosotros tenemos que ser conscientes que lo que estamos haciendo es ayudar a un proyecto que es el socialista. Y, si mi partido me pide algo, lo voy a hacer", ha zanjado.