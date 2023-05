Bolaños acusa al PP de defender a los "tres millones euristas" y sostiene que la España de 2023 es mejor que la de 2018

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha acusado al PP de defender a los 'tres millones euristas' y ha sostenido que la España de 2023 es mejor que la que dejaron los 'populares' en 2018.

Así ha replicado Bolaños al senador y vicesecretario del PP, Miguel Tellado, durante una interpelación en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta en la que el dirigente 'popular' ha pedido explicaciones sobre el programa legislativo del Ejecutivo y la coordinación entre ministerios en esta materia.

En su primera intervención pública después de ser intervenido quirúrgicamente por piedras en la vesícula hace unas semanas, Bolaños ha asegurado que el PP trata a las personas que tienen menos de tres millones de euros "como si no existieran". Así, ha incidido en que si los ciudadanos votaran a los que les defienden y al PP les votará solo el 0,1% de la población, sería una formación política extraparlamentaria.

Además, ha precisado que de la misma manera que los dirigentes del PP defienden a los "23.000 privilegiados" que tienen tres millones en el banco, en su día establecieron "una amnistía fiscal contra los defraudadores" o votaron en contra de subir el salario mínimo o de dar derechos a las empleadas del hogar o los 'riders'.

"Cuando ustedes gobernaban, la gente esperaba con miedo los Consejos de Ministros. Ahora que gobernamos nosotros, la gente espera con esperanza (...) porque habrá avances sociales siempre", ha agregado durante su intervención el titular de Presidencia.

OBRA LEGISLATIVA "IMPRESIONANTE"

Después de que el senador del PP Miguel Tellado haya criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado más medidas a través de decreto ley que los gobiernos de José María Aznar o de Felipe González, Bolaños ha defendido que la obra legislativa del actual Consejo de Ministros es "simplemente y llanamente impresionante".

Según el ministro de Presidencia, el Gobierno de coalición ha sacado adelante 210 leyes para mejorar la vida de los ciudadanos, un hito que "no interesa" a los 'populares', a quien Bolaños ha calificado de "apóstoles de la catástrofe".

"No les interesa hablar de los hechos, de lo que hacemos en el Gobierno, sino que les interesa hablar de cualquier tema que surja para no hablar de lo que hacemos desde el Gobierno", ha apostillado, reprendiendo al PP que no ve los problemas de la sociedad española porque "defienden a un porcentaje muy pequeño de la población".

"LA ESPAÑA DE 2023 ES MEJOR QUE LA QUE DEJÓ EL PP"

Bolaños también ha defendido que los 74.000 ciudadanos que han conseguido empleo en el último mes "no son tres millones euristas" y que las dos millones de personas que han firmado contratos indefinidos desde que está en vigor la reforma laboral tampoco lo son.

Por ello, ha resaltado que para la sociedad española la vida ha mejorado y que la España de 2023 es "infinitamente mejor" que la España que dejó el PP cuando salió del Gobierno en 2018. También ha sostenido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "gestiona bien y gestiona con solidaridad y con justicia para los españoles".

"Cada punto del PIB que crece España, cada empleo indefinido que se crea, cada centenar de miles de empleos que se generan en nuestro país, su falta de proyecto queda en evidencia. El proyecto del Partido Popular y del señor Feijóo se empequeñece", ha remachado Bolaños.