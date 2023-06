Bolaños afea a Feijóo que pacte con Vox en Valencia y no en Extremadura: "Cambia de principios cada día"

Afirma que el líder del PP está "tembloroso en una esquinita de Génova" y no quiere debatir con Sánchez

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de cambiar cada día de principios y de no tener los mismos en Extremadura que en la Comunidad Valenciana, en referencia a las diferencias de los pactos del PP con Vox en estas comunidades autónomas.

Además, le ha acusado de no querer debatir con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de estar escondido "en una esquinita de Génova" para no hacerlo, según ha indicado en declaraciones a los medios antes de inaugurar el evento Taleñt 2023, en la Real Fábrica de Tapices.

De este modo, Bolaños respondía a Feijóo, que este mismo miércoles ha avalado la posición de la candidata 'popular' en Extremadura, María Guardiola, que se opone a la entrada de Vox en el gobierno autonómico, y ha señalado que el PP tiene "principios" y no va a mimetizarse con las políticas de Pedro Sánchez.

"Cuando decimos que algo es desproporcionado y que esto va en contra de los votos obtenidos en las urnas, lo cumplimos", afirmó Feijóo.

Bolaños ha contestado a estas declaraciones afirmando que si Feijóo tiene principios estos cambian cada día y son distintos en cada comunidad . "Tiene unos principios que son diferentes en la Comunidad Valenciana --donde PP y Vox ya cerraron un acuerdo de gobierno en coalición-- en Extremadura, en Baleares, en Toledo o en Valladolid", ha reprochado.

En la misma línea ha señalado que, asumiendo que Feijóo tenga principios, lo que procede es que los aclare, porque a su juicio son "muy cambiantes e incoherentes" y dicen lo contrario en la Comunidad Valenciana de lo que dicen en Extremadura.

Además ha señalado que la situación en estas comunidades demuestra que el PP está "en manos de Vox" y ve imprescindible que se lleven a cabo debates electorales entre Sánchez y Feijóo para "clarficar" la posición de cada uno.

Así, en la misma línea que ha marcado Sánchez, Bolaños ha pedido al líder de la oposición "día y hora" para debatir con el jefe del Ejecutivo. "Que no se enrede, que no esté en una esquinita de Génova tembloroso porque no quiere el debate en ningún caso", según ha lanzado.

Por el contrario le ha pedido que haga el favor a los españoles de debatir con Pedro Sánchez para que los ciudadanos sepan qué defiende para el país.