Bolaños agradece "de corazón" el borrador de la Comisión de Venecia sobre la amnistía y el PP le acusa de manipularlo

ERC demanda a PSOE y Junts que la ley se apruebe "ya"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha agradecido "de corazón" al PP que pidiera a la Comisión de Venecia pronunciarse sobre la amnistía, reiterando que el informe preliminar dado a conocer ampara la ley que se tramita para el 'procés'. Ante esto, el PP le ha acusado de manipulación: "Ese borrador es radicalmente contrario a lo que usted filtró".

Bolaños ha asegurado este martes en el Senado que la Comisión de Venecia comparte los argumentos del Gobierno, añadiendo que los 54 países que ha analizado este órgano consultivo del Consejo de Europa permiten amnistías y que en 12 de ellos también se aprueban pese a no estar prevista en sus constituciones.

"La amnistía es una herramienta política y constitucional para acabar con conflictos políticos. En España no afecta a la separación de poderes porque la última palabra la tienen los jueces y tampoco afecta al principio de igualdad porque la reconciliación es un fin lícito. Gracias, de corazón, al Partido Popular por haber pedido un informe a la Comisión de Venecia", ha expresado el ministro cuando el senador del PP Antonio Silván le ha exigido explicaciones durante la sesión de control al Gobierno.

El senador 'popular' ha replicado a Bolaños que "manipula", algo que tiene "mayor gravedad" dada su condición de notario mayor del reino: "Porque era un documento para no filtrar y ustedes lo han filtrado, porque era un documento para aclarar y ustedes lo han enfangado, y porque era un documento que señala unas consideraciones y ustedes interesadamente interpretan otras".

Silván ha calificado de "ocurrencia" la interpretación que Bolaños hace del borrador de la Comisión de Venecia y ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha convertido en el "apagafuegos de cabecera".

"Ustedes son capaces de buscar un salvavidas allá donde no esté y han intentado que ese salvavidas sea la Comisión de Venecia. Mire, ese borrador es radicalmente contrario a lo que usted filtró", ha señalado el senador, quien ha asegurado que el hecho de filtrarlo acarrea un "daño reputacional" a la imagen de España.

Silván ha sostenido que lo que la Comisión de Venecia dice es que la amnistía provoca en España una gravísima división política, judicial y sobre todo social, que critica cómo se está tramitando y que sea para personas concretas, así como que el terrorismo debe quedar excluido de la norma sin matices.

En respuesta, Bolaños ha dudado de la comprensión lectora del senador y ha defendido la constitucionalidad de la amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán, asegurando que es una herramienta "poderosa" para superar el conflicto y conseguir la reconciliación.

"Ustedes han ido a Venecia a por lana y han salido trasquiladísimos", ha espetado Bolaños, tras reprochar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en una comida con periodistas afirmara que estudió durante unas horas su apoyo a una amnistía.

ERC COMPARTE LA VERSIÓN DE BOLAÑOS

Desde ERC han coincidido con el ministro de Justicia en que la Comisión de Venecia ha avalado la ley de amnistía, y han arremetido contra el PP por "fracasar" al intentar "sabotearla".

La senadora republicana Sara Bailac ha indicado que ese informe preliminar establece que la amnistía es sólida, cumple con los estándares democráticos y se ajusta al ordenamiento jurídico español.

Bailac ha reclamado que la medida de gracia tiene que ser una realidad "ya", por lo que ha llamado tanto a PSOE como a Junts a llegar a un acuerdo para que se apruebe "cuanto antes" para que se beneficien de ella más de 1.500 personas.

En esa línea, Bolaños ha contestado a ERC que están trabajando para que la ley sea una realidad lo antes posible, pero tiene que ser impecable jurídicamente, ha querido remarcar.

'CASO KOLDO'

Por otra parte, Bolaños se ha enfrentado a una pregunta de Vox sobre la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia que tiene entre los investigados a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

La senadora Paloma Gómez ha reclamado transparencia y ha tildado de "personajes torrentianos" a los implicados en el caso, recriminando al Ejecutivo que avalara el nombramiento de Koldo como asesor de Renfe, pasando de ser "portero de puticlub a consejero en un plis plas".

Gómez, que ha denunciado que el Gobierno ocultó denuncias contra la trama, ha añadido que salpica a todo el PSOE: a ministros, secretarios de organización, presidentes autonómicos, a la presidencia del Congreso y a la esposa del presidente del Gobierno. "Un socialista con su maleta es capaz de robar más que 100 hombres armados", ha dicho.

Bolaños ha reaccionado tachando de "miserable" la intervención de la senadora de Vox por "traspasar todas las líneas rojas" al "manchar injustamente a personas honradas" sin pruebas, a la par que ha acusado al partido de Santiago Abascal de ser "opaco" en sus cuentas.

DEFIENDE EL CIS

En el marco de la sesión de este martes, el senador del PP José Ángel Alonso Pérez ha acusado al Ejecutivo de utilizar el CIS con José Félix Tezanos al frente "para crear una corriente de opinión en favor del Gobierno", al tiempo que ha denunciado que "usan las instituciones como su cortijo particular", citando entre otros el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional o la Fiscalía.

Pero --según el senador 'popular'-- "no les está sirviendo de nada" y los españoles ya saben "perfectamente que ustedes son el partido de Ábalos y Koldo, el partido de los ERE, el partido que rebajó el delito de malversación, el partido del Tito Berni, un partido que tiene bajo sospecha" a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "que ya debería haber dimitido", así como a varios ministros e "incluso a la mujer del presidente del Gobierno".

Así las cosas, ha aprovechado para citar parte de la intervención del que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE durante la defensa de la moción de censura que tumbó al "gobierno decente" de Mariano Rajoy.

Según Alonso, aquellas palabras "están de plena actualidad para un PSOE asediado por los escándalos y la corrupción", de ahí que haya pedido que "se apliquen sus propios consejos, asuman responsabilidades políticas y, como dice Pedro Sánchez, caiga quien caiga".

Bolaños ha salido en defensa del CIS y, en particular, de sus trabajadores, "profesionales rigurosos que hacen su trabajo": "Lamento que las encuestas del CIS no le gusten y no se ajusten a la realidad que le gustaría tener pero hoy en el Gobierno está el Partido Socialista y Sumar y en la oposición está el Partido Popular".