Bolaños asegura que las enmiendas a la ley del 'solo sí es sí' demuestran que "hay un consenso" para su modificación

Pide al PP que deje de ser "irresponsable" y suscriba el acuerdo para renovar el CGPJ: "Que firme esta tarde"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que las enmiendas presentadas a la conocida como ley del 'solo sí es sí' "ponen de manifiesto que hay un consenso" para su modificación y garantizar "que no haya rebaja de penas".

Bolaños se ha expresado así en declaraciones a los medios antes de participar en el desayuno informativo organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

En concreto, el ministro ha respondido de esta forma tras ser preguntado si el Ejecutivo asumirá responsabilidades políticas por las cifras de rebajas de penas. "La propuesta del PSOE es impecable. No habría ninguna rebaja", ha insistido.

Por otro lado, Bolaños ha pedido al Partido Popular que deje de ser "irresponsable" y que suscriba el acuerdo para conseguir el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, según ha indicado, está "materializado y cerrado al completo".

En este contexto, el ministro ha cargado contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por incumplir su compromiso y no tener la "fuerza suficiente" como para acceder a la renovación del CGPJ.

"Por nuestra parte esta misma tarde quedamos y cerramos el acuerdo al que Feijóo se comprometió. Toda España vio cómo le temblaron las piernas, le doblaron el brazo los sectores extremistas de derecha y ultraderecha", ha criticado.

A su juicio el "problema" del bloqueo del Poder Judicial "desborda las fronteras" de la formación 'popular'. "¿Por qué el PP no quiere renovar y no quiere cumplir la Constitución y la ley? ¿Por qué no le decimos todos los días de su vida que están incumpliendo la ley desde que se levantan? ¿Por qué no materializamos el acuerdo que tenemos?", se ha preguntado.

En esta línea, Bolaños ha dejado claro que la "responsabilidad" de cerrar este pacto es "exclusiva al 100% del PP y de Feijóo". Así las cosas, ha apuntado que ese acuerdo está "cerrado al completo" y en el mismo se incluyen los nombres "de los nuevos 20 vocales del Consejo y los 12 vacantes".