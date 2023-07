Bolaños asegura que Feijóo "cuestiona" el voto por correo: "Basta de poner en duda el sistema electoral"

LLEIDA, 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha criticado este miércoles al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por "cuestionar", según ha denunciado, el voto por correo y ha defendido las garantías del sistema electoral español. "Es un ultra disfrazado de piel de cordero porque utiliza las mismas técnicas de la ultraderecha", ha reprochado.

Así se ha pronunciado el ministro después de que el candidato del PP en las elecciones generales pidiera a los carteros, en un mitin en Murcia, que trabajen "mañana, día y noche" para facilitar el voto por correo y que, "con independencia de sus jefes", repartan "todos los votos antes de que venza el plazo para que los españoles" puedan votar y ejercer "sus derechos constitucionales".

Según Bolaños, el PP y Vox "son lo mismo" porque "utilizan las mismas técnicas de mentiras y de bulos". "No tienen límites. El 23 de julio tenemos que recordar que en este país la derecha extrema no tiene ningún límite y no sabemos hasta dónde son capaces de llegar", ha indicado, recordando al mismo tiempo las mentiras que según él vertió Feijóo en el debate electoral con Pedro Sánchez.

El ministro ha tildado al PP de "partido ultra" y a su líder, Feijóo, de "ultra disfrazado de piel de cordero porque utiliza las mismas técnicas de la ultraderecha".

"Hoy cuestiona el voto por correo y el sistema democrático en nuestro país. Sólo los ultras ponen en duda el sistema democrático tan garantista como es el sistema electoral español", ha defendido. "Es una persona con la que tenemos que tener cuidado, porque no tiene límite. Basta ya de bulos y de mentiras", ha añadido en declaraciones a los medios durante su visita a Lleida.