Bolaños asegura que el Gobierno habla con el PP y le informó del decreto sobre formación militar de la princesa Leonor

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado que existe interlocución entre el Gobierno y el principal partido de la oposición y que, de hecho, le informó del decreto sobre la formación militar de la princesa Leonor.

Según Bolaños, el Gobierno lleva semanas trabajando para modificar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuido" y cambiarlo por "personas con discapacidad" de la mano del Partido Popular como también "existe interlocución en otros temas".

"Ayer aprobó el Consejo de Ministros un real decreto para regular la carrera militar de la princesa de Asturias y también se habló con el Partido Popular", ha asegurado el ministro de la Presidencia en un encuentro informativo, organizado por el periódico 'La Razón'.

Dicho esto, ha insistido en que lo que echa de menos es que "el PP tenga sentido de Estado", en relación a la "obligación constitucional" que tiene la formación 'popular' de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Le temblaron las piernas al señor Feijóo y no firmó el acuerdo. No fue capaz, no tuvo fuerza. Otro golpe enorme en su credibilidad como líder. Y este es el gran pacto que nos falta", ha recriminado.

Preguntado por el fracaso de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'ley mordaza', Bolaños ha lamentado que ERC y Bildu hayan permitido que siga en vigor, gracias a su "cooperación necesaria" con una norma que "fue fruto de una mayoría absoluta" cuando gobernaba el PP.

Al hilo, el ministro ha puesto en valor que los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y PNV se pusieran de acuerdo para reformar 36 de los 54 artículos de la 'ley mordaza' mientras que otros "querían más", con otros temas que son "ajenos a la ley de Seguridad Ciudadana".

Sobre las críticas del socio minoritario del Gobierno de coalición y las diferencias entre Podemos y PSOE, Bolaños ha asegurado que las discrepancias se limitan a "una ley", que es la del 'solo sí es sí', en la que la formación morada "entiende que es perfecto y que, por tanto, no hay que tocarla" mientras que el partido mayoritario "entiende que fue una buena ley, pero tenía aspectos que se han de mejorar y que se han de corregir".

"¿Queremos que se rebajen las penas a agresores sexuales? El PSOE no. Por eso se reforma la ley. Y ahí está la discrepancia evidente, pública, notoria que tenemos los dos partidos que formamos parte de la coalición", ha indicado, poniendo en valor las doscientas normas que ha aprobado el Ejecutivo durante la legislatura.

CENSURA EL "ALTÍSIMO GRADO DE CRISPACIÓN"

Durante su intervención inicial, que se ha extendido durante aproximadamente media hora, Bolaños ha hecho un repaso de las principales medidas llevadas a cabo por el Gobierno de coalición a lo largo de la legislatura que "terminará a finales de año".

Así, lanzando al comienzo una pregunta a los presentes sobre si creen que España está mejor que hace cinco años, Bolaños se ha centrado en seis "pilares de construcción del país".

En este contexto ha destacado la economía y la "indudable fortaleza" de España en momentos como la pandemia y la guerra de Ucrania; el empleo, sacando a relucir los más de 20 millones y medio de afiliados a la seguridad social; los derechos de los ciudadanos con la reforma de las pensiones y la cohesión territorial de España con una situación en Cataluña "infinitamente mejor que en 2018".

Además, se ha referido al peso de España en el mundo y en la Unión Europea que, según ha insistido, es de "liderazgo", además de en la estabilidad del país pese a tener el Parlamento "más fraccionado de la historia".

Dicho esto, ha hecho hincapié en los retos que enfrenta España en la actualidad como la inflación "alta"; acabar con la pobreza y la desigualdad en el país que es "lacerante", además de hacer frente al clima político que "se hace irrespirable".

En este punto, Bolaños ha deslizado que fuera de las fronteras españolas "no entienden" que exista "casi de manera crónica" un "altísimo grado de crispación" y ha subrayado que le gustaría llegar a más acuerdos con el Partido Popular.

"Entenderse entre diferentes es una condición absolutamente 'sine qua non' para que podamos avanzar en democracias parlamentarias, sobre todo en un momento de fraccionamiento político máximo como es el actual. Creo que tenemos que dialogar más, tenemos que entendernos más, tenemos que mirarnos más a lo que nos importa", ha zanjado.