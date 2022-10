Bolaños asegura que no está "en el relato" de la negociación del CGPJ y explicará el acuerdo cuando sea definitivo

Señala que la inflación sigue siendo alta pero que los datos demuestran que las medidas del Gobierno son "eficaces"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes que "no está en el relato" de la negociación sobre el Consejo General del Poder Judicial con el PP y por tanto dará explicaciones al respecto el día que tengan un acuerdo definitivo.

Bolaños ha hecho estas declaraciones al ser preguntado sobre si habrá un compromiso para modificar el modelo de elección de los vocales del CGPJ y también sobre un posible acuerdo con el PP para que las decisiones que tome el Consejo sean por mayoría reforzada.

El ministro ha respondido que van a seguir trabajando "con discreción" y que la fórmula para sacar adelante una negociación tan compleja como esta es "trabajar mucho y hablar lo menos posible". Por tanto ha señalado que no quiere hacer ningún comentario sobre el contenido de lo que se está trabajando en la mesa de negociación.

"Yo no estoy en el relato, estoy en que el acuerdo salga pero porque es bueno para nuestro país", ha señalado en declaraciones a los medios en una visita junto al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la delegada del Gobierno, Mercedes González, a las excavaciones de las casas bombardeadas durante la Guerra Civil en el barrio de Entrevías.

En la misma línea ha expresado que considera que en este momento "no toca hablar sobre la negociación" y que el día que tengan un acuerdo "definitivo y global", explicarán abiertamente cada uno de los puntos que hayan acordado. "Ojalá haya un acuerdo y lo haya pronto y bien", ha apuntado.

Además, ha reiterado que se está trabajando sobre un documento por escrito, y que espera que esta vez sea la definitiva porque la situación del poder judicial "no da más de sí", ha manifestado. En la misma línea ha vuelto a insistir en que "hasta que no esté pactado todo, no estará pactado nada", que considera que es la clave de la negociación y por tanto quiere ser muy "prudente".

LAS MEDIDAS CONTRA LA INFLACIÓN, EFICACES

Respecto a los datos de inflación que se han conocido este viernes y sitúan el aumento de precios en el 8,9%, siete décimas menos que el mes pasado y 1,6% menos en la tasa interanual, el ministro ha indicado que la cifra sigue siendo muy alta aunque esta reducción significan que las medidas que está adoptando el Gobierno están funcionando.

Así, ha afirmado que no se puede estar contento con una inflación en este nivel pero que España es uno de los países que está mejor de la media europea, que hay países del entorno que tienen unas cifras peores. Además, ha señalado que el Gobierno va a seguir tomando medidas y que las adoptadas hasta el momento son "eficaces".

LEY DE MEMORIA EN EL BOE LA SEMANA QUE VIENE

Por otro lado, el ministro ha anunciado que la Ley de Memoria Democrática que fue recientemente aprobada en el Senado de forma definitiva saldrá publicada en el BOE la semana que viene y entrará en vigor de manera inmediata.

En la visita a las excavaciones de las casas bombardeadas durante la Guerra Civil en el barrio de Entrevías, Bolaños ha llamado a recordar los capítulos "más oscuros" de la historia de España para que no se vuelvan a repetir.

A este respecto ha indicado que en ese lugar se produjeron bombardeos de la aviación franquista contra la población civil, que sufría pobreza y "todo tipo de calamidades" y lo ha comparado con la situación a día de hoy en Ucrania, donde también se están produciendo bombardeos sobre zonas civiles.