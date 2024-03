Bolaños se compromete a que la ley de defensa esté en un "plazo razonable": "Hay más consensos de los que parecen"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha comprometido este jueves con los abogados a trabajar para que la Ley Orgánica del Derecho de Defensa "vea la luz y esté en el BOE en un plazo razonable". "Hay más consensos de los que parecen", ha dicho.

Así se ha pronunciado en un acto, celebrado este jueves en la sede del Consejo General de la Abogacía Española sobre el proyecto de ley, al que han acudido la presidenta del Consejo, Victoria Ortega Benito; el presidente de la comisión para la elaboración del anteproyecto de ley, Antonio Garrigues Walker; y los abogados Miquel Roca, Jesús Remón y Cristóbal Martell.

Bolaños se ha mostrado confiado en que van a poder conseguir aprobar la ley "en un plazo razonable". "Y espero que sea con un amplísimo consenso. No tendría sentido que no hubiera un grandísimo consenso para aprobar esta ley orgánica del derecho a la defensa", ha apuntado.

Sobre este extremo, el ministro ha insistido en que "hay más consensos de los que parecen". "Quiero tranquilizarnos a todos", ha dicho para luego recalcar que él "personalmente" ha llegado "a multitud de acuerdos con el principal partido de la oposición".

Al margen, el titular de Justicia ha aprovechado su intervención para incidir en que desde su Ministerio también quiere "impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)". "No puedo pasar por un Ministerio y no hacer todas las reformas que considere que son buenas para el conjunto de las profesiones jurídicas y, sobre todo, para mi país", ha manifestado.

Cabe recordar que este mismo jueves ha trascendido que esta semana el Ministerio que dirige Bolaños ha remitido una misiva al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que entregue en una semana el informe que tiene pendiente desde 2021 sobre la reforma de esta norma que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han asegurado que el plazo es "inviable", pero han asegurado que están trabajando en el texto.

"NORMA PIONERA EN EUROPA"

En el marco del encuentro organizado por el Consejo General de la Abogacía, la primera en pronunciarse ha sido la presidenta del Consejo, quien ha defendido que se trata de una "norma pionera en Europa" toda vez que "no existen referentes previos de una ley integral del derecho de defensa". Con todo, ha asegurado que confía en que la ley "sea aprobada rápidamente".

Roca le ha seguido para incidir en que esta ley --que asegura que "llega con un cierto retraso"-- está pensada para los ciudadanos y ha avisado de que los abogados no deberían "gremializar" esta norma. Martell ha coincidido con él: "No nos pongamos estupendos porque estamos hablando de ciudadanos y no de abogados".

Para Roca, se trata de una ley "moderna, contemporánea, clarísimamente innovadora desde el punto de vista del tema de la europeidad". Martell la ha calificado como una ley que "contribuye a fortalecer el Estado de Derecho". Garrigues ha subrayado que "es una ley importante que habría que difundir y transmitir bien".

Remón, por su parte, ha defendido que, 48 años después de que se aprobara la Constitución, una ley reguladora del derecho de defensa sigue siendo necesaria. "Es un buen momento para reforzar algunas de las garantías del derecho de defensa", ha dicho.

No obstante, Martell ha recordado que esta norma "no viene a instaurar un marco de garantías para el derecho de defensa", dado que "ese marco ya existe porque hay un conjunto de jurisprudencia que desarrolló escasísimos preceptos a partir de muchísimos problemas procesales".

Cabe recordar que este proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado enero por segunda vez, dado que el texto decayó el año pasado por la convocatoria anticipada de elecciones.