Bolaños considera "intolerable" el señalamiento a jueces tanto por parte de Junts como del PP

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha pronunciado sobre el señalamiento del senador del PP José Antonio Monago al juez de la Audiencia Nacional (AN) José Ricardo de Prada por la sentencia sobre la trama 'Gürtel', y ha calificado de "intolerables" sus declaraciones así como las de la portavoz de Junts en el Congreso Miriam Nogueras.

Por ello, ha pedido a los independentistas y al principal partido de la oposición que "respeten la independencia y la profesionalidad de los jueces y los magistrados". "Me parece intolerable cualquier acusación y cualquier señalamiento a jueces con nombres y apellidos venga del Partido Popular o venga del independentismo", ha expresado en declaraciones a los medios este jueves a su llegada al acto de entrega de Premios de DD.HH. de la Conferencia Anual de la Abogacía Española celebrado en el Auditorio de Mutua Madrileña.

Precisamente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha expresado este jueves en la misma línea criticando que Junts "ataque con nombres y apellidos a determinados jueces", algo que ha tachado de "inaceptable".

En otro orden de cosas, Bolaños ha asegurado que no tiene información sobre una posible fecha concreta para la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en aras de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si bien ha aclarado que cuando haya novedades lo comunicarán.

Preguntado también por una posible fecha para un cónclave entre Sánchez y el eurodiputado de Junts Carles Puigdemont, después de que el jefe del Ejecutivo haya negado que exista en su agenda una fecha cerrada para un encuentro tras anunciarlo Junts, Bolaños se ha remitido a las declaraciones pronunciadas este jueves en Bruselas por Sánchez. "Ha sido muy claro", ha zanjado.

En otro punto, Bolaños ha mostrado su rechazo a las críticas de Feijóo sobre el debate del miércoles en el Parlamento Europeo asegurando que "no es noticioso" que el líder 'popular' hable "mal de España" fuera de las fronteras.

"La estrategia es siempre la misma. Es intentar socavar la reputación de nuestro país, la reputación de España y lo hace siempre en Bruselas y cuando sale de nuestro país", ha manifestado el ministro de la Presidencia.

Al hilo, ha apuntado que la "estrategia" que, a su juicio, está llevando a cabo el PP de "europeizar" su oposición les está saliendo "rematadamente mal".

Dicho esto, y preguntado sobre si una posible solución al bloqueo del CGPJ pasaría por un cese automático de los vocales una vez terminen su mandato, Bolaños ha insistido en que la solución al bloqueo es "del Partido Popular", que "deje de bloquear" y que "cumplan la Ley y la Constitución".

"Es un comportamiento desde el punto de vista democrático absolutamente inaceptable. Imagínese cualquier ciudadano o ciudadana en nuestro país que dijera no, yo no cumplo esa ley porque no me gusta. Quiero que se cambie la ley. Bueno, pues eso hace el Partido Popular todos los días", ha criticado.