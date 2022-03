Bolaños considera "tristes" las concentraciones convocadas por Vox: "No son patriotas, son alborotadores"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha indicado que las concentraciones convocadas este mismo sábado "por la ultraderecha" contra la subida de los precios de la energía y los suministros es algo "triste", ya que lo que se necesita es que el país esté unido y dar "una respuesta nacional entre todos".

Bolaños, durante su visita el Corredor Ecológico del Suroeste de Madrid, ha declarado que estas concentraciones "no son buenas noticias" porque "la ultraderecha siempre está en agitar los problemas y en complicar las cosas", no en "buscar soluciones ni en el bienestar social". "No son patriotas, son alborotadores", ha sentenciado.

Así, ha alegado a un "gran acuerdo de país" que consiga que las consecuencias de la invasión a Ucrania se puedan "superar entre todos" y que el país tenga "las mejor situación económica".

En esta misma línea y en relación con los paros de transportistas convocados estos días, ha resaltado que el Gobierno se ha reunido con las asociaciones representativas de este sector de trabajadores y que no se puede aceptar que "gente irresponsable y violenta intente boicotear la cadena de suministro". En concreto, ha subrayado que el Gobierno trabaja "cada día con diálogo y acuerdo" pero que no se pueden admitir a "personas irresponsables".

Por otro lado, Bolaños ha hecho hincapié en que el Gobierno de Sánchez trabaja para ser un país "autónomo energéticamente", a través de las renovables y que su intención es que se consiga al "medio o largo plazo".

No obstante, ha vuelto a reseñar que la situación bélica provocada por la decisión "tan cruel y tan salvaje" de Vladimir Putin de invadir Ucrania "hace reforzar la idea de energías limpias" con una menor dependencia internacional.

Asimismo, ha recordado que el próximo 29 de marzo el Gobierno publicará su plan nacional en respuesta a los efectos de esta guerra, un día después de la reunión del Consejo Europeo para que las medidas estén en la línea de los socios europeos.