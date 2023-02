Bolaños constata que la negociación con Podemos por la reforma del 'solo sí es sí' sigue estancada: "No hay novedad"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado este jueves que "no hay novedades" en cuanto a la negociación con su socio de coalición, Unidas Podemos, sobre la reforma de la ley del sólo sí es sí.

"Sobre este tema no hay ninguna novedad y cuando la haya informaremos de ella", se ha limitado a contestar el ministro al ser preguntado por el estado de las negociaciones con su socio minoritario, en medio de las discrepancias para reformar esta ley para corregir las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales.

Bolaños ha hecho estas declaraciones frente al Museo del Prado, antes de iniciar una visita al itinerario expositivo "El Prado en femenino". Pese a que ha sido interrogado hasta en cuatro ocasiones sobre este asunto, no ha aportado más detalles: "No hay novedad, cuando tengamos alguna informaremos", ha insistido.

El ministro ha sido preguntado por la situación de la negociación, después de que Unidas Podemos impidiera al PSOE llevar esta reforma al Pleno de la Cámara Baja la semana que viene. El primer debate, por tanto, se retrasará hasta el 7 de marzo, la víspera del Día de la Mujer.

Además, se le ha pedido opinión por el cruce de declaraciones entre los dos socios de Gobierno que se había producido horas antes. La vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero afirmó que no se había roto el diálogo con los morados sobre este asunto, mientras que la ministra de Igualdad, Irene Montero, dijo que era "incomprensible" que el PSOE no se quiera sentar a negociar la ley del 'solo sí es sí' y no se levanten de la mesa hasta que ambos socios lleguen a un consenso.