Bolaños cree que Feijóo "titubea" con el aborto y le acusa de cambiar de opinión "como una veleta"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha señalado este jueves que el presidente del PP "titubea" al marcar su posición sobre la ley del aborto. Además, ha afirmado que en el año que lleva al frente del partido se ha mostrado como un líder sin autoridad ni autonomía y que cambia de opinión "como una veleta".

Bolaños ha señalado que este miércoles Feijóo respondió a una pregunta sobre el aborto "visiblemente titubeante, muy incómodo y muy nervioso" y lo ha comparado con su antecesor en el cargo, Pablo Casado, "cuando se le ocurrió denunciar algunas corruptelas en el PP", ha señalado, en referencia a las acusaciones que lanzó contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que desembocaron en su salida del partido.

Así, ha pedido al líder 'popular' que "haga una señal" si cree que no va a aguantar la presión de la "ultraderecha" que según ha indicado hay dentro y fuera del PP.

Además ha reprochado que todavía no saben cuál es su posición sobre el aborto porque primero presentaron un recurso a la ley que lo regula ante el Tribunal Constitucional y luego "se alegraron" de que se tumbase. Además ha criticado que Feijóo dijera que es un derecho "pero a la asistencia sanitaria", que luego dijera que "no era un derecho" y finalmente que sí era un derecho "pero no fundamental", ha relatado Bolaños.

LE FALTA AUTONOMÍA

Por otro lado, al ser preguntado por el balance que hace del mandato de Feijóo que va a cumplir un año al frente del PP, ha afirmado que el principal partido de la oposición "sigue si encontrar un líder que tenga autoridad y autonomía" dentro y fuera del partido.

A su juicio el debate sobre el aborto es un ejemplo, pero "ha habido otros" en los que la presión de la ultraderecha y "los elementos más reaccionarios dentro y fuera del PP" condicionan a Feijóo y hacen que cambie de opinión "como una veleta", según ha lanzado.