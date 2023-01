Bolaños defiende que Díaz y Podemos lleguen a un acuerdo para forjar una única candidatura a la izquierda del PSOE

Apunta que los socialistas están dispuestos a hacer todo lo posible para que esa alianza sea posible

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y Podemos alcancen un acuerdo para que en las próximas elecciones generales haya una única candidatura a la izquierda del PSOE.

Incluso ha desgranado que desde sus filas están dispuestos a hacer "todo lo que puedan en esa línea" para que ese alianza entre ambos fructifique.

Durante su intervención en el marco de los Desayunos Informativos de Europa Press, ha indicado que en el espacio progresista ajeno a los socialistas es importante que haya "referencias claras" y que finalmente haya una "única propuesta" para el próximo ciclo electoral.

También ha resaltado que tiene la "mejor opinión" de la también titular de Trabajo, al que desea "toda la suerte" en el proyecto que empieza a desplegar, en referencia a su plataforma Sumar.

Cuestionado sobre si es partidario de un pacto entre Díaz y Podemos, que por ahora no está definido, Bolaños ha señalado que él no cultiva esa militancia y prefiere "no entrar" en ese debate interno entre las organizaciones.

Sin embargo, acto seguido ha reiterado que el entendimiento entre los distintos sectores progresistas es "la mejor opción" y que sería bueno que la vicepresidenta y la formación morada, que es un partido importante, se "entendieran" para ofrecer a los españoles una "alternativa única".

Por otro lado, ha reivindicado que el PSOE va a ganar tanto las elecciones generales como los próximos comicios de mayo, y ha augurado que la titular de Industria y candidata al Consistorio de Madrid, Reyes Maroto, será la próxima alcaldesa de la capital, dado que los madrileños se merecen una regidora que mire por los ciudadano y no por los comisionistas.