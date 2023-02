Bolaños dice que el Gobierno está consiguiendo que Cataluña "sea más habitable"

A Feijóo: "La gente de bien son los que suben salarios, pensiones y becas"

TERRASSA (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado este miércoles que el Gobierno está consiguiendo que Cataluña "sea más habitable" y que abra una nueva etapa de oportunidades.

"Quiero centrarme en todas las horas de trabajo que desde el Gobierno de España estamos dedicando a que Cataluña sea más habitable, y con cierto orgullo os puedo decir que lo estamos consiguiendo", ha dicho en un acto del PSC en Terrassa (Barcelona) junto al líder del PSC, Salvador Illa.

El ministro ha sostenido que el Gobierno trabaja "mucho y le dedica muchas horas para que Cataluña sea un lugar mejor cada día", y ha añadido que ha visto incrementados en un 42% sus recursos desde el Estado frente a los invertidos por el anterior Gobierno del PP.

Además, Bolaños ha reivindicado la valentía del PSC, a su juicio, en la Cataluña "de la tensión insoportable" en la que los socialistas apostaron por el diálogo en vez de por la confrontación, ha dicho.

Ha asegurado que el independentismo quebró la convivencia en 2017: "A Algunos se les paró el reloj en 2017 y ahí siguen. A un lado y a otro lado", ha dicho en referencia a la derecha.

Según ha defendido, Cataluña ha pasado de que "cientos de empresas huyeran despavoridas" a acoger el hidroducto de renovables con Marsella, la Cumbre Hispano-Francesa y liderar la electrificación del automóvil.

También ha mostrado su apoyo a la candidata del PSC a la alcaldía de Terrassa (Barcelona), Eva Candela: "El futuro sois vosotros. Es el futuro con Eva de alcaldesa y con Salva de presidente de la Generalitat".

"GENTE DE BIEN"

Además, el ministro reivindicado las medidas del Gobierno del PSOE y Podemos ante la crisis por la guerra en Ucrania y su reforma laboral frente a las adoptadas por el PP en la anterior crisis: "El problema que tiene la derecha es que todos los que vamos a votar tenemos más de diez años".

"A mí me parece que la gente de bien son los que suben salarios, pensiones, becas y amplían los derechos de las mujeres y los ciudadanos. Y no os voy a decir quienes me parecen gentes menos de bien, que ejemplos nos vienen de gobernantes de derechas", ha afirmado, en respuesta a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Asimismo, ha lamentado que ERC votara en contra de la reforma laboral, y ha asegurado que "desde ese día podrá ser republicana y de Cataluña, pero no de izquierdas".